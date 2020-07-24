辜朝明認為「美中磨擦恐將延續到2040甚至到2050年，台灣雖有機會掌握先機，但也要為不確定的未來做好準備。」圖／財訊提供

日本權威研究機構、野村總合研究所首席經濟學家辜朝明於《財訊》影響力論壇上，以「中國變數！全球經濟大衝擊！」為題，剖析各國寬鬆政策的成果與後遺症；針對近期美中磨擦加劇的現象，辜朝明大膽直言，「美中磨擦恐將延續到2040甚至到2050年，台灣雖有機會掌握先機，但也要為不確定的未來做好準備。」

因疫情封境而難得滯留台灣五個多月的辜朝明觀察，川普是生意人，但除了他之外的華府也開始檢討過去的中國政策。白宮5月發表《美國對中華人民共和國的戰略方針（United States Strategic Approach to The People's Republic of China）白皮書，就是對中政策的關鍵轉折。如今華府包括民主黨、國務院、國防部等機構對中國的態度都轉為強硬的務實主義，「他們不再奢望中國變成民主國家，我們願意接受更多雙邊衝突，即便中國生氣也沒關係。」

因此他判斷，像是關閉中國駐休士頓總領館可能只是開端，類似的事件將層出不窮。「美中磨擦可能會延續好幾十年、甚至到2050年，亞洲局勢將不再穩定，從某個角度來說是台灣難得的機會，但也要非常小心華府和北京誰不小心按下飛彈按鈕」他指出。

此外，他也觀察到新冠肺炎疫情造成經濟大停頓、全球幾近封城的狀態，但在各國央行積極應用貨幣政策與財政政策下，金融市場幾乎回到疫情爆發前的榮景狀態，但未來仍需面對疫情過後的通縮壓力。

辜朝明指出，這次疫情受創最重的就是儲蓄率不足者，包括國家、企業與個人，因此即便疫苗問世，經濟可望復甦，但這些受創者仍有心理陰影，勢必保守消費，因此即便央行利率壓得再低，也不敢再借錢，此時就要面臨資產負債表衰退、通貨緊縮，整體經濟陷入大蕭條的危機。因此辜朝明認為，疫苗問世後，政府反而還要應該擴大財政支出和公共建設，因為目前全球利率極低，只要收益率略高於貸款利率，就應該繼續大膽借錢，「不用怕還不起！」