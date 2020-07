日本權威研究機構、野村總合研究所首席經濟學家辜朝明於《財訊》影響力論壇上,以「中國變數!全球經濟大衝擊!」為題,剖析各國寬鬆政策的成果與後遺症;針對近期美中磨擦加劇的現象,辜朝明大膽直言,「美中磨擦恐將延續到2040甚至到2050年,台灣雖有機會掌握先機,但也要為不確定的未來做好準備。」

因疫情封境而難得滯留台灣五個多月的辜朝明觀察,川普是生意人,但除了他之外的華府也開始檢討過去的中國政策。白宮5月發表《美國對中華人民共和國的戰略方針(United States Strategic Approach to The People's Republic of China)白皮書,就是對中政策的關鍵轉折。如今華府包括民主黨、國務院、國防部等機構對中國的態度都轉為強硬的務實主義,「他們不再奢望中國變成民主國家,我們願意接受更多雙邊衝突,即便中國生氣也沒關係。」

因此他判斷,像是關閉中國駐休士頓總領館可能只是開端,類似的事件將層出不窮。「美中磨擦可能會延續好幾十年、甚至到2050年,亞洲局勢將不再穩定,從某個角度來說是台灣難得的機會,但也要非常小心華府和北京誰不小心按下飛彈按鈕」他指出。

此外,他也觀察到新冠肺炎疫情造成經濟大停頓、全球幾近封城的狀態,但在各國央行積極應用貨幣政策與財政政策下,金融市場幾乎回到疫情爆發前的榮景狀態,但未來仍需面對疫情過後的通縮壓力。

辜朝明指出,這次疫情受創最重的就是儲蓄率不足者,包括國家、企業與個人,因此即便疫苗問世,經濟可望復甦,但這些受創者仍有心理陰影,勢必保守消費,因此即便央行利率壓得再低,也不敢再借錢,此時就要面臨資產負債表衰退、通貨緊縮,整體經濟陷入大蕭條的危機。因此辜朝明認為,疫苗問世後,政府反而還要應該擴大財政支出和公共建設,因為目前全球利率極低,只要收益率略高於貸款利率,就應該繼續大膽借錢,「不用怕還不起!」