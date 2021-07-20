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每日國際焦點

法國於南太平洋與美、紐、澳合作對抗中國勢力。

美國、北約、歐盟、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本，共同譴責中國駭客間諜。

祕魯左翼總統Pedro Castillo確認當選。

衣索比亞提格雷軍進入阿法爾地區。

日本

鈴木汽車將於2025年進軍電動車市場，由印度開始。

南韓

為對抗房價高漲，將於亞洲國家中率先升息。

文在寅總統辦公室表示，因日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚言論，文在寅將不出席東京奧運。

新加坡

美國國防部長洛伊德將訪新、越、菲。

越南

向美國財政部承諾不會故意貶值貨幣並透明化貨幣與匯率政策。

中國

美國、北約、歐盟、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本，共同譴責中國駭客間諜。

印度

暴雨續襲擊新德里、孟買。

阿富汗

土耳其總統艾爾段表示塔利班應立即「停止占領他們弟兄們的土地」。

巴基斯坦

旁遮普省巴士與貨車對撞30死74傷。

表示希望阿富汗協助調查阿富汗駐巴大使女兒綁票事件。

尼泊爾

新總理Sher Bahadur Deuba通過信任投票。

哈薩克

總統Kassym-Jomart Tokayev下令內閣尋求進口與本地生產俄製史普尼克Light疫苗。哈國已經本土生產史普尼克V疫苗。

巴布亞新幾內亞

澳洲支持巴紐疫苗，以遏制中國的疫苗外交。

歐盟

譴責以色列軟體被用來監控記者。

英國

國營北英格蘭鐵路售票系統受到駭客勒贖攻擊停擺。

法國

於南太平洋與美、紐、澳合作對抗中國勢力。

德國

布蘭登堡發現第三起非洲豬瘟案例。

瑞士

氣候變遷阿爾卑斯山冰河融化使得瑞士多出上千個湖泊。

葡萄牙

地勤罷工影響取消航班數擴大到327航班。

俄羅斯

成功測試超音速巡弋飛彈鋯石飛彈。

挪威

國會表示3月10日的駭客攻擊出自中國。

亞美尼亞

成為伊朗人疫苗旅遊熱門地。

塞浦路斯

土耳其總統艾爾段表示將為塞島土裔地區興建複合政府辦公大樓，並認為世界遲早會承認土裔塞國。

美國

景氣循環定週期委員會宣布美國2020年因疫情造成景氣衰退只持續2個月，為有史以來最短的不景氣循環。

墨西哥

總統Andres Manuel Lopez Obrador身邊的核心圈，成為以色列NSO公司飛馬間諜軟體監控對象。

巴西

疫情使巴西又列名世界糧食計劃署飢餓地圖。巴西先前於2014年除名。

智利

左派初選選出 Gabriel Boric，右派初選選出 Sebastian Sichel，為11月總統大選主要候選人。

祕魯

左翼總統Pedro Castillo確認當選。

海地

過渡總理Claude Joseph將移交權力給國際支持的Ariel Henry。

哥斯大黎加

扣押4.3噸來自哥倫比亞的古柯鹼。

以色列

國防部長Benny Gantz與巴勒斯坦總統Mahmoud Abbas討論建立互信。

亞馬遜關閉以色列間諜軟體公司NSO使用的雲端服務伺服器。

沙烏地阿拉伯

阿拉伯聯合大公國王儲與實權統治者Mohammed bin Zayed al-Nahyan訪沙國首都利雅德會見沙國王儲Mohammed bin Zayed al-Nahyan，以緩和雙方近來的衝突關係。

土耳其

軍警於伊朗邊界羈押1500偷渡客。

埃及

古爾邦節之前釋放多位反對運動人士。

伊拉克

薩德爾市發生自殺攻擊事件35死。

敘利亞

防空部隊攔截以色列對塞菲拉的飛彈攻擊。

約旦

美國總統拜登於白宮接見阿布都拉國王。

衣索比亞

提格雷軍進入阿法爾地區。

表示藍尼羅河復興大壩第二次注水已完成。

奈及利亞

贊法拉州空軍軍機遭密集敵火攻擊墜毀，飛行員彈射倖存。

摩洛哥

以色列財長與執政聯盟領袖拉皮德將於7月底訪摩洛哥。

阿爾及利亞

因西撒哈拉爭議，召回駐摩洛哥大使。

馬利

2茅利塔尼亞人與3中國人在建築工地遭綁。

賴比瑞亞

外海貨船沉船17失蹤。

象牙海岸

世界銀行國際金融公司與象牙海岸簽訂貸款3億美元協議，協助象國自奇異、飛利浦取得設備，發展為區域醫療中心。

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