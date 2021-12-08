中共中央廣播電台的《台海之聲》是對台灣人洗腦、認知作戰的節目。示意圖／擷自網路，民報合成

最近英國軍情六局，向英政府提交一份報告，報告中說：中共已經成為全球最大威脅，這份報告也是呼應美國民意調查中，認為中共已經威脅美國安全，從三年前的20％，躍升到50％以上，美國國防部長說：「中共軍機擾台，很像是發起戰爭前的預演行為」，所以日本前首相安倍和布林肯，同一時間對習近平說了重話，希望習近平不要誤判情勢，為中國經濟帶來災難。

美日兩國加上歐洲國家對戰爭擔心，絕非多餘，因為，作為大國領袖，習近平表現越來越智商不足，事實上，牛棚出身的習近平，擁有的清華學歷長期被質疑，武漢病毒肆虐以來，中國經濟率先脫困，本來可以發展更好，但是，習近平一連串對民營企業的整肅，已經把經濟搞到垂死境地，千萬下崗人民只能躺平，連呼救也是多餘，全中國數千經濟專家，居然沒人敢告訴習近平不能這樣玩，你說中國有民主，中國經濟會變好，鬼才相信？

現在，習近平開始整肅幫中國賺取外匯的台商，未來台商命運如何？只有凶險兩字。

外國人開始懷疑習近平智商，也就會擔心這個智商不足的皇帝，會不會再次對國際環境判斷錯誤，突然發動戰爭，為全球帶來災難。

但是，日本產經新聞駐台記者矢板明夫分析說：習近平或許不怎麼聰明，但不至於太笨，習近平很清楚：現階段，解放軍實力仍不足與多國聯盟開戰，所以還是文攻較多，從他最近對台灣發動的廣播戰，就是高招，這招針對台灣底層而來，還比網路和電視媒體省錢。

中共在國共內戰取得勝利前，共產國際對亞洲的洗腦滲透即已開始，當時，中共的高功率廣播電台，設在中泰邊界，海南島，廣西，三處，向中南半島及新加坡，菲律賓，馬來，印尼放送「亞洲之音」，鼓吹社會主義革命運動，這也是引起這幾個國家大規模排華的主因，其中印尼排華最嚴重。

紅色擴張遍及亞洲，直到鄧小平搞改革開放，在李光耀建議下，才把中共紅色亞洲之音停止放送，而現在，老共對台灣進行廣播戰，台海之音只是故技重施。

根據國安單位調查：中共中央廣播電台的《台海之聲》是主要洗腦認知作戰的節目，最近也配合國民黨的四個公投議題，喊出四個同意，可見藍營的訴求也符合老共利益，尤其是萊豬議題，老共清楚只要禁止萊豬進口，即可破壞美台的雙邊自由貿易協議，更使台灣無法進入CPTPP，重創台灣與國際接軌，甚至影響經濟發展，反萊豬口號喊起來很簡單，這種訴諸食安恐懼的戰略，可以抓住人心，但是，國民黨至今卻無法解釋：為何可以吃有萊劑的牛肉，卻不能吃有萊劑的豬肉？

除了中共央廣的台海之聲，放送可以含蓋全台以外，過去中南部很多親綠色電台，從地下，搖身一變為合法的電台，其中有五個電台，包括AM、FM也被紅色收買，成了反台灣的洗腦幫兇。

日本產經新聞駐台記者矢板明夫說：二十年前，幫民進黨拿下政權的地下電台，如今為了金錢向中共投降，讓紅色縱隊操控節目，很多底層人民被洗到腦昏昏，政府若持續放任這些紅色廣播節目，無法可管，搞不好，民進黨會輸掉公投，甚至輸掉台灣。



作者指出，除了中共央廣的台海之聲外，過去中南部很多親綠色電台，已經被紅色收買，成了反台灣的洗腦幫兇。示意圖／Pixabay，民報合成