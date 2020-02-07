台灣駐日記者第一人的40年採訪現場

新聞工作者，也是歷史工作者

鎂光燈後，四十年採訪現場的獨白

推薦序

文／矢板明夫（日本《產經新聞》外信部次長 ）

《採訪者之眼》本書作者張茂森到2017年為止，是台灣發行量最大報紙《自由時報》駐東京的特派員，他在《自由時報》曾有一個名為「東京觀察」（早期名稱為「東京前線」）的著名專欄，寫了至少十年。

在這個專欄，他以獨自的觀點評論日本政治、經濟和社會的最新動態，有時候也對台灣和日本當局提出建言，台灣的知日派人士讀過之後深感「好像身處東京」，也非常喜歡他的專欄。2017年4月在專欄上刊出的一篇〈蔡英文還在等什麼〉，在台灣和日本兩地引起了很大的話題。

在這篇文章中，他首先認為日本的安倍晉三首相不向中國壓力低頭，重視發展對台關係，並且評價安倍首相「是歷史上最親台的日本首相」，又提到「日本當然對台灣也有所期待，就是希望台灣能夠解除對東日本大地震災區的福島等五縣食品的進口禁令」。

同時他對於蔡英文政府擱置這個問題也提出批判指出，「如果經過科學方法的檢查證明未含有汙染物質，就應該早日解禁」，又說，「安倍內閣不會是永遠的，在台日關係如此緊密的時期，如果台灣需要日本的幫助，或者是台灣想要幫助日本，現在就應該馬上著手」。

這種觀察完全正確。但是，當時台灣在野的國民黨並不信任日本食品，斷定日本食品是「核食」，不斷透過媒體展開排除日本「核食」的運動。台灣的政治家或專家學者也不想觸及這個問題，在這種環境下，作者茂森兄勇敢地以具名的論文，呼籲對福島等日本災區的食品解禁，他的勇氣得到很多台日關係相關人士的喝采。

茂森兄後來轉到民視，也對日本食品的安全進行各種角度的檢視，做成電視專題報導，不斷呼籲台灣相關單位對福島等五縣食品解禁，他的努力其實也有一些成果，民進黨內部傾向同意解禁的人開始有增加的跡象。

我在十五年前認識茂森兄，正好是我從地方被調到《產經新聞》東京總社外信部（國際部）的時候。《產經新聞》和《自由時報》有類似姊妹關係的合作，發生重大新聞時，互相提供對方所需的照片素材，我當時是負責處理台灣相關新聞，因此提供《自由時報》照片也是我的工作之一。當時台灣的棒球選手在日本和美國非常活躍，因此需要很多相關照片。

讓我驚訝的是，只要打電話給茂森兄，他總是回答「馬上到」，一小時內絕對會在《產經新聞》總社看到他的身影。當時茂森兄已經是資歷近三十年的「老牌」記者，向來自己開車、很少搭電車的他，在事件發生時立刻趕到現場採訪、拍照，行動力並不輸於二十多歲的年輕記者。

2008年夏天派往日本赴任的新任駐日代表馮寄台，在華航機上「偶然」遇到茂森兄，茂森兄就大膽坐到馮代表旁的座位開始採訪，當然就因此得到一條獨家新聞。

在台灣的報社中，駐日記者都是菁英中的菁英，有的回到台灣高升，甚至做到社長。但是過了六十歲的茂森兄還在新聞工作的第一線守住採訪現場，他常常自稱是新聞界的「萬年二等兵」，並曾幾次謝絕來自台灣方面更好工作的「誘惑」，唯一的理由是「仍然想繼續在東京的記者工作」，像茂森兄這樣的日本通確實很少，就這樣他就締造了駐日四十年記者的空前大記錄。

「四十年都在第一線採訪戰場是最大的幸福」，這是茂森兄對迄今自己人生的評價，這段漫長的記者人生當然必須要整理到書中。

有歡笑，也有眼淚。從這本書中的字裡行間，我看到茂森兄對台灣和日本的愛情，我個人最感動的是，書中茂森兄寫到初抵日本時，其「日本的恩人的恩人正是台灣人」這個部分。

他寫到，剛在日本留學時，在租房子的時候，全力協助的日本房東二戰期間從軍，部隊被調動到台灣，遭逢美軍空襲不幸受傷而被送醫急救，台灣當地的護士輸血給他四次而救了他一命，這位日本房東因為自己身上流的血液是台灣人的血液，因此對他特別照顧，以為報恩之意。

後來茂森兄也以「悲歡離合總無常，救命之恩同再造」為題撰發新聞，代為尋找日本房東的救命恩人。

茂森兄不但用筆不斷促進台日關係，同時也企畫將昭和天皇在皇太子時代前往台灣視察時，親手種植的櫻樹、榕樹和瑞竹樹苗送返日本故鄉。為台日友好做義工，這或許是茂森兄對照顧他的日本人的一種報恩。

茂森兄在書中也強調中國的霸權和對台威脅，從東京遙望台灣，他認為，國際社會幾乎沒有注意到中國想要消滅台灣的意圖，台灣被逐出世界衛生組織（WTO），和台灣有邦交的國家也在中國的「銀彈外交」下，被迫和台灣斷交，對此，一般的日本人好像都不怎麼關心。

茂森兄在本書中，強調台灣目前的危機，台灣萬一被中國併吞，日本可能就是中國的下一個目標，由於這本書的日文版也同時間在日本出版，他同時提醒台灣讀者和日本讀者必須正視這個事實，這本書對台灣和日本的過去、現在，以及未來，提供了一個非常有價值的提示。

作者簡介

張茂森（Tiunn BoSom）

1948年出生，台灣嘉義縣人。1972年畢業於國立台灣師範大學社會教育系新聞組，1972年任嘉義蘭潭國中教師，1973～1978年任《中國時報》記者，1979～1982年就讀日本京都大學比較教育研究科，1983～1996年任《台灣日報》駐日特派員，1996～2017年任《自由時報》駐日特派員，2018年至今任FTV民視駐日特派員。

著有《台灣兩千萬人的抉擇》（中文，台灣日報社出版），《台湾二千万人の選択》（日文，面影橋出版），《信心．智慧與行動》（中文，共著、文訊雜誌社），《台湾の戦略ー逆襲するドラゴン》（日文，DHC），《奧姆帝國殺戮默示錄》（中文，台灣日報社出版）