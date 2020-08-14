李登輝先生以97高齡辭世。他多年奮鬥以求目標已大致實現，未完成部份也成功在望。聖經所稱美好的仗他已打，該守的道他已守住，對李先生是當之無愧禮讚。

李先生的功業貢獻，日來各方人士已多所表述。但李先生去世後，他的安葬追思等身後事宜，應也觸發不少聯想感慨，在在對國人深具教育啟發意義，然而卻未見有人從這一角度作一發揮，未免是一種缺憾。所以本文即擬就此略抒所感。

李先生的身後種種，應能促使國人體認到處理元首後事的合理規範，也應能引領國人看到軍方猶不思更改的荒謬腐敗傳統，也憶起逝去時代的醜惡阿諛風尚。珍貴提示均是因他去世所生出連鎖效應，所以合併稱為李總統為國人所上最後一堂課，應也是貼切形容。

依據報導，李先生過世後，有關他的安葬，家屬與總統府已有協商規劃，也有云政府高層對安葬五指山軍人公墓已點頭認可，但也另有陳前總統宣稱遷葬五指山並非先生遺願，而認同他這一說法者或也大有人在。

國人久受威權統治當順民，已習於視不正常不合理為正常合理，所以恐多未感覺到上文所述政府官方介入安葬方式，不是民主國家該有現象。

在正常民主國家，在位或卸任元首去世，舉國致哀和瞻仰遺容等禮儀完成後，遺體即由家屬領回自行安葬，政府沒有再介入參與權力或責任。試觀美國近代自羅斯福杜魯門兩總統以來直到老布希，死後均是依此模式，未見曾由政府包辦喪葬到底。

今天李先生以何方式下葬，選擇安葬何地，也都該純由家屬依遺意定奪，政府官方即連建議也不必，因為這全不關你的事。

政府不宜介入在位或卸任元首安葬事宜，方是正常民主國家表現。這應是李總統為國人所上最後一課第一單元。



前總統李登輝先生追思會場設於台北賓館。圖／呂雅雯

國人因先生之喪，得以一窺五指山國軍公墓荒唐醜惡，令人作嘔之一面，即應是最後一課第二單元。

過去一般國人或略知公墓有將官區與非將官區之分，但認知也應是到此為止。如今借由媒體報導後事，始得知墓地另有更嚴格區分，計有特勳區、上將區、中將區、少將區、上校區、中少校區、尉官區、士官長區、士官區及士兵區，共計10區之分，階級劃分森嚴，該是舉世軍人公墓所無奇觀，也堪稱是國家之恥。

英國在北非沙漠戰場，英美聯軍在諾曼第海灘，均設有大型陣亡將士墓。但往觀憑弔者唯見一排排白十字架，何在軍官與士兵墓區之分？同是軍中袍澤，死後猶依軍階高低分區埋葬，是何等封閉腐化心態？往昔在中國本土即是「官為貴，兵為輕」，也因而喪失軍心。誰知當年剿匪不成反被匪剿，即逃台灣仍丟不掉這一傳統，可歎也。

不僅如此，依據媒體報導，埋葬特勳區高級將領，也有曾被老蔣總統日記裡嚴批痛罵的何應欽、湯恩伯，後者更確有不甚光彩作戰紀錄。將二人埋葬該特勳區，豈不等於否定蔣校長指責？此外，大名鼎鼎彭孟緝也安葬斯區，更不知本土父老會有何觀感。

最後一提的是，由高層指定供國人追思致敬的台北賓館，也有其醜惡出生緣起。國人真該感謝李先生，因他而能憶起威權時代令人作嘔阿諛逢迎文化，也更慶幸該時代已告過去。

依據文獻記述，1946年有台灣知名仕紳林獻堂等人，以蔣主席有「領導抗戰，光復台灣，豐功偉業」，偉大之至，所以聯名建議發動全省人民集資獻金億元，在原總督府舊地建一「介石館」以崇功德，其後並成立「獻金委員會」估配各界人民獻金額度，其中各級學校被分配「勸募」金額係二百萬。

其後該獻金委員會恐是擔心直稱介石有不敬之嫌，所以將館改名「介壽館」，是即今天台北賓館前身稱謂。

1946此年，是大戰結束甫逾一年，台灣以及中國本土也均是民生凋零社會動盪，官方猶要勤逼人民獻金建館崇功，非亡國之兆而何？又該林獻堂等仕紳建議建館，確是他們主動或被主動，恐也不待多說。

令人心酸的是，捐獻運動一起，即規定國校生每人至少捐三元，中學以上學生則至少十元，徒增貧寒家長負擔，可謂全無心肝。

現代人不知當時三元、十元，相當於今天多少幣值。但若試想家境貧苦，打赤腳上學農家小孩也須吐出三元共襄盛舉，應該是想不心酸也難。

感謝李先生的「導讀」，讓國人認識到今天台灣仍不是純正現代社會，一切有待繼續努力，也讓國人清晰看到過去以及現今猶未改去醜惡現象。感謝李總統的最後一課。