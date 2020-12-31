阿扁總統《有夢尚水》節目 2021年元月3日開播，扁日前宣布首集將訪問「石川傳媒集團」董事長石川，一位只有初中學歷，如何成為最長壽廣播節目《微微笑俱樂部》總舵手的傳奇人生。

扁上電台主持廣播節目，打破台灣廣播史，成為首位總統級播音員。而其專訪對象石川則是廣播界的傳奇人物，民報在今年5、6月曾獨家報導廣播教父石川與台灣廣播史的故事，過去行事低調幾乎不受訪的石川故事，首次搬上媒體，在網路點閱率甚高，備受關注。

早在今年3月初位在民族路馬玉山觀光工廠對面，一棟現代感十足的前衛建築在網路ptt引發熱議，但直到大約5月掛上「石川數位科技」，外界才首次知道是與科技有關的大樓，惟然仍不知是廣播教父石川。

今年9月30日石川總部由德順街搬到民族路「石川數位科技大樓」轄下廣播網與電視台在完全沒有斷訊、沒有黑畫面的完美訊號「無縫接軌」下，成功訊號移轉，這其實是台灣廣電史上第一次聯播網的全面搬遷。「無縫接軌」的成功背後，從中看見「石川傳媒集團」邁向數位科技展現的力道。

告別2020前瞻2021！民報將今年5、6月獨家報導廣播教父石川與台灣廣播史的故事五個系列短影音合集，製作特輯。見諸石川的故事，看見的充滿台灣心的本土精神。石川只有初中學歷，家境清寒，但一路走來打拼向上的人生，俗諺：「英雄不怕出身低」努力堅持必有所成。

眾所皆知台塑集團創辦人王永慶，被譽為臺灣的「經營之神」與「臺灣的松下幸之助」，王永慶同樣出身於窮苦的清寒之家，其小學畢業白手起家的奮鬥勵志為世人所傳頌。

扁係在今年11月19日在臉書首次說明其參訪石川的廣播王國，他說，王偉忠是電視界的教父，那廣播界教父的桂冠，石川一定當之而無愧。

不談政治！石川說：「阿扁以一個台南鄉下三級貧戶家的小孩，能夠一路念到台大，從政到當上民選總統，都是靠自己赤手空拳打拚，他力爭上游的人生還是有許多可以讓這一輩年輕人借鏡之處」。此外，阿扁跟他都是南台灣貧窮家庭出身，也都是靠自己的努力拚搏，累積政治實力與財富，現在年輕人有良好的學歷與物質環境，成就人生的機會，更是遠遠大於他們這一輩的。

2021年1月3日扁《有夢尚水》開播專訪石川，精彩可期！充滿人生勵志的故事，上午10點《微微笑全國聯播網》扁不談政治，首播專訪廣播教父石川話人生…….

※【影音】『廣播/聲音的媒體』廣播教父石川談台灣廣播史系列(一)

「戒嚴警總當道年代，莫名被下公文禁播一年」 石川：被禁播是最高榮譽的勳章 (2020-05-26 )

https://www.peoplenews.tw/news/45880e54-c0ae-449b-ba68-f3c5fdbc62b5

※【影音】廣播教父石川一生遵循最重要的座右銘……

「廣播/聲音的媒體」廣播教父石川系列影音(二) ：黃志清老師的話：「不做就不要做，要做就做最好的」與管理學大師彼得杜拉克的名言「做對，做好」(2020-05-28)

https://www.peoplenews.tw/news/9557b4b6-091c-4bb1-b755-9ebe628f1153

※被打壓下，照樣紅！廣播教父石川：對台語傳承有著使命感…..

【影音】「廣播/聲音的媒體」石川影音(三)「現在還會說全省的人，大概是戒嚴時期中毒很深還未解開.... (2020-06-09)

https://www.peoplenews.tw/news/bb808508-c401-4307-99e1-0d1f9584531a

※石川：用心感受咱成長的土地「台灣最美的聲音」咱台灣話….

【影音】「廣播/聲音的媒體」廣播教父石川系列影音(四) 「台灣尚水的聲音」為志業！(2020-06-17)

https://www.peoplenews.tw/news/6c3325a8-bef9-49f5-ba8e-4bfbeb3cd46e