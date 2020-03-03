在武漢爆發的新型冠狀病毒，也有稱「武漢肺炎」，疫情已蔓延世界各地，防疫病毒成為整個世界的首選話題，為此我們採訪了香港前記者協會主席麥燕庭，作為媒體專業人士，麥女士在討論「武漢肺炎」時，談及新聞自由與制度問題，她的觀點是：冠狀病毒就是「官狀病毒」。

麥燕庭其人

麥燕庭是媒體的從業人員，在平面（印刷）媒體和電子媒體工作超過20年。麥女士在1984年加入《香港新報》當記者，1993至1997在《香港電台》出任採訪主任。麥女士於1996至1997年，及1999至2003年任「香港記者協會」主席，2007至2008年，任「香港記者協會」總幹事。麥女士是香港《眾新聞》網絡媒體業主。

2007年，麥女士被「美國視覺藝術家協會」評為「Champion of Freedom of Speech」。

2019年4月，獨立中文筆會在香港舉行年會，麥女士做了「新聞和言論自由受到嚴重威脅」的專題報告，第一次質疑香港政府修改逃犯條列，她指出：香港正在討論修法，列出了「誹謗罪」、「煽惑罪」、「非法經營罪」....其實就是堵住言論自由、新聞自由和出版的管道，也恰好坐實了香港的司法獨立遭遇行政介入。

2019年6-12月，香港爆發了人民的護法運動——數百人參加的「反送中運動」，麥女士出席了美國眾議院香港問題聽證會。

麥女士的作品有《目擊一百天沙士最前線》等，現今關於武漢肺炎的討論，對她而言，可說是一言難盡……

政府一度對疫情欲蓋彌彰

麥女士說道：武漢肺炎疫情蔓延初期，我從香港連登網（LIHKG）獲悉了這方面的傳聞，說是：武漢肺炎在迅速擴散，中國這次有大麻煩了，與「反送中」運動不相上下，讓中國政府有一陣子麻煩了。我們去訊問官方，沒有反應，港府更是不知其詳，沒有答案，甚至連「不予置評」也沒有。幾天後國內承認有肺炎，但是支吾其詞，交代不清，似乎有刻意淡化影響之嫌。

間隔了很長一段時間，中央電視台採訪北京的傳染病學專家王廣發，王本人曾隨國家衛健委專家組前往武漢，遭致武漢肺炎感染，而至前王的結論是「可防可控」，直接被事實打臉。至此，武漢疫情的信息才正式傳開，提供的是「無大礙」信息。

麥女士指出：中國政府刻意降低疫情嚴重性，向社會表述的是寬慰與舒緩緊張情緒，低調處理，包括記者採訪時若戴口罩，安檢人員會要求脫下口罩，稱直播時不能戴口罩。處處在營造「平安無事」的氛圍。眼下中國政府為武漢肺炎起了個新名稱，即「新型冠狀病毒」，目的是與中國武漢病毒切割開來。

麥女士進一步指出：事實上中國政府是否真與武漢肺炎沒有關系嗎？請大家思考一下，恰恰是政府對武漢疫情的消息發放、隱瞞與掩蓋，及淡化疫情的嚴重性等等，才致使武漢肺炎迅速擴散到世界不同角落，中國受害，其它國家同樣受害。總而言之，我們可以看到，每當中國政府的控制權、管治權等，受到影響時，他們都會淡化實情。中國政府向來控制輿論管道，包括對持續半年多的「反送中」運動，也採取了同樣的隱瞞、掩蓋與淡化手段。

武漢肺炎與「人禍危害」

採訪者提問：這樣刻意的控制輿論，隱瞞與淡化疫情，是否人為的貽誤戎機？造成了疫情的迅速傳播與擴散，所以有人認為，這是一個人禍。

麥女士答道：我覺得人禍因素肯定存在，至於是不是考慮到年關過節因素不得而知。主要是當社會信息對政府統治可能產生影響時，他們必定會審慎處理。我收到的消息是，新冠病毒自去年10月起就開始傳播，但那個時尚不清楚是什麽樣的病毒，據說是上報了中央無果。公眾知道時已經是1月初了，中央肯定是知道情況的。因為外交部發言人說，從1月3日起向美國定期通報疫情，但是美國沒有提供幫助。還有一個例證，國家衛健委派了傳染病專家組，前往武漢考察。1月中旬中新社獨家採訪王廣發，結果採訪者的一句提問，「你是怎麽被感染的？」讓王廣發陷入了輿論漩渦。

提問：我們在德國注意到，可能是1月22日後，開始熱門報導疫情，有1周至10天都是頭條新聞，說是中國出現了疫情，中國政府非常關注，進行了控制，有大量的醫藥送去了武漢，各地的援助都奔赴武漢，而且在很短的時間內建成了兩座大型傳染病醫院。西方整個的態度，給人的印象是：中國政府處理這次疫情非常好，而且及時通報了世界各地。現在我們看來，這中間的誤差是相當大的，這究竟是怎麽一回事呢？是不是大外宣？

麥女士答道：大外宣是原因之一，另外中國的情況大家都知道，他們依靠的是世界衛生組織，屬於人為的配合。世界衛生組織上一任總幹事是陳馮富珍，於1994年晉升為香港歷史上首任女性衛生署署長，直至2003年8月，她在香港政府服務長達25年。2006年7月25日，中國提名陳馮富珍參選世界衛生組織總幹事。有人指出：這是中國通過借用香港身份服務中國外交的做法，也構成了香港人正規參與國際組織的先例。陳馮富珍於2017年卸任，2019年，在第十三屆中國政協會議上當選為全國政協常委，可視為中國政府給予她的嘉獎。現任總幹事是譚德塞博士，此人在2012-2016年擔任埃塞俄比亞外交部長，這背後是不是有故事呢？譚德塞總幹事也親赴北京考察疫情，同樣為北京竭力背書，說是中國很盡力了。至於是不是很盡力了呢？我舉一件事為例，即關於病毒基因的解析圖譜，1月中旬中國已經有了圖譜，各國專家希望世界衛生組織及時公布，便於世界各國專家的分析與研究，快速測試與制造疫苗。譚德塞總幹事替北京爭取了很長一段時間，據說目的是為中國專家騰出時間研究分析，獨占鰲頭。

港府對封關猶豫不決

武漢封城後，美國、義大利、澳大利亞等國紛紛停止了中國航班，而香港政府為什麽對保護性封關始終猶豫不決呢？

麥女士分析道：中國官方公布了武漢肺炎後，有傳染病學專家就向港府提出，香港必須封關，若不封關，按照中國疫情蔓延的速度與範圍，他估計在香港700多萬人中，將會有140萬人被感染，這個比例是很高的，但是港府還是不採取封城措施，在多方壓力下，包括醫務人員的罷工，港府才慢慢地逐個封關。給世人的感覺是，這樣不幹脆的舉動，是讓國內的特權人物有時間進入香港開啟通道。現有數據表明，港府當然不會承認，那一陣香港飛往各國的航班明顯增加，且增加很多次航班飛往美國、加拿大、澳洲等國。道理很簡單，由於西方各國對中國封關，那一大批特權人物便可通過香港，曲線逃命。答案是為中國的高官，或者說是為特權人物提供逃逸的通道。

麥女士說了一個情況：事實就是這樣，最後深圳灣通道的關閉，港府提前2天通知，有記者為此責問港府，港府草草敷衍。結果就是在這最後的2天，大陸通關人數增加了2倍，出租車排著長龍接送。港府就是這樣用香港人的生命在賭博，目的是為特權人物開啟一扇逃生門。

武漢肺炎與香港「反送中運動」

李文亮醫生是最早向外界披露冠狀病毒疫情的醫生之一， 2019年12月30日，他在微信群組中發出疫情警訊，如果此時引起中共政府重視，及時採取防疫與救治措施，可以爭取提前30天的黃金時間，全面展開工作。然而事與願違，2020年1月3日，李文亮醫生轄區的派出所，卻以「在互聯網上發布不實言論」，對李醫生提出警示和訓誡。事件後李醫生仍持續工作在第一線，於1月10日左右出現癥狀，因為病情嚴重，被送入重監護室觀察，2月1日確診為新冠肺炎，2月7日淩晨2時58分李文亮病逝，年僅33歲。

提問：據說香港人為李文亮醫生舉行了數萬人參加的悼念儀式，全體人員舉著手機向空中照射，向在天英靈問候與致哀。這次突發的武漢肺炎疫情，對於香港持續半年多的「反送中運動」，全民護法運動，會有怎樣的直接影響？

麥女士答道：我看有兩點，一是沒有言論自由，其它人權都會受影響，包括每個人的人身權利，在中國國內已經很明顯了，李文亮就是一個犧牲品，他不應該離開人世。由於喪失了言論自由，他的疫情預警非但沒有得到尊重與重視，反而遭到了訓誡與壓制。這與「反送中運動」時期的情況相同，中國政府始終壓制傳媒，及操縱官方控制的傳媒，把那些支持「修例意見」無限擴大，據我的調查，香港有七成民意反對「逃犯條例修改」，而香港媒體的報道卻與之相反，有七成報道是支持港府的「修例意見」，與民意完全脫鉤。這個「送中條例」制度對「一國兩制」有很大的影響。如果「送中條例」通過，對香港人權是極大的打擊，會影響到言論自由、集會自由等，其它的自由也都會受影響。所以沒有言論自由、人身自由，其它的人權都會受到影響。

第二，香港特首應該捍衛港人的人權和自由，但是從「反送中運動」到武漢肺炎爆發，香港人看得清清楚楚，林鄭月娥只是北京政府的傀儡，是北京政府的執行者。我們要保障香港人的人權自由，就應該積極參與立法會的選舉，去影響選舉委員會，直至香港特首的選舉。今年秋天的立法會選舉，香港人民一定會積極參與投票，選出真正能代表民意的立法會，來制衡港府行政官僚。

採訪者表示：我們原來以為，武漢肺炎疫情爆發，會影響甚至淹沒香港持續半年多的「反送中運動」，但事實上並非如此，福兮禍兮都還未有答案。聽取了麥燕庭的一席解答，我們也充滿了希望，我們非常希望香港人民堅持下去，好好地保護每個人的健康平安。香港人民的堅持，不僅僅是維護香港的法制與人權，也是維護人類的尊嚴與自由，及民主制度，非常的重要。全世界會繼續關注與支持香港的正義行動！

麥女士說：我希望世界繼續關注香港的發展與變化，因為香港只是彈丸之地，是中國的特別行政區，我們要與極權統治抗衡，其實很困難。國際社會的關注，對香港來說是很重要的力量，國際社會關注香港，給予我們力量，讓我們一起，共同保護香港這個自由民主橋頭堡的地位，繼續維持與發展下去！

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