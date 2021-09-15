日本在9月初發布的武力評估，美國海軍實力與中共海軍有十倍差距，空軍也是美國領先。圖為2021 年 9 月 7 日尼米茲級航空母艦卡爾文森號 (CVN 70) 與獨立型瀕海戰鬥艦塔爾薩號 (LCS 16) 一起穿越南海。擷自太平洋艦隊flickr

911前夕，拜登打電話給習近平，傳說兩人相談九十分鐘，美方發言人以「管控競爭避免衝突」，輕描淡寫會談內容，把談話過程草草帶過，中共大外宣則逮到機會，大作文章說：「美國怕了，趕快向中共求和」，到底拜登是示弱還是裝強，只能由觀眾自己判斷了。

拜登電話前週，中共艦艇在釣魚台周邊，衝撞日本砲艇事件剛發生，中共在東海，台海，南海軍事動作越來越大，確實讓美、日、澳、印四國感覺戰爭壓力，只要擦槍走火，戰爭就可能發生，所以需要降溫，問題是：美中關係惡化純屬必然，現在只剩惡化速度，其次，會談後，美國對中國祭出301條款，並通知台灣駐美機構正名，以及岸置魚叉飛彈的武器輸台，可見兩人會談無助關係緩解。

美國歷史學家尼爾佛格森說：「習近平不想把侵略台灣任務留給下一代，所以中美終須一戰」，美中開戰只是時間問題，雙方問題從台灣主權，擴張到意識形態之爭，以及中共霸權的無限擴張和滲透活動，都令美國惱火，而這場戰爭豪賭，所以拖延，是因為習近平必須考慮萬一侵台任務失敗，中共政權勢必崩潰，甚至再度淪入分裂的失敗國家，這才是習近平最擔心的事。

佛格森剛出版新書《末日》，談瘟疫及經濟災難，去年，佛格森也寫了《巨人》一書，描述美國巨人崛起和衰敗，在美國學界享有盛名，他的分析也受到華府重視，外傳拜登看了佛格森新書，10日主動打電話給習近平，為美中衝突降溫，同時間，美國航母卡爾文森號剛通過南海，仍然不甩中共通報禁令。

習近平不敢開戰有兩個原因，其一，習近平雖然強烈清洗解放軍，頻頻換將，軍隊鷹派雖然增加，願意效忠，跟著習近平進行戰爭冒進主義，但是反對侵略台灣的腦醒派仍然不少，這些將領很清楚：現在攻台，失敗有九成，如果習近平腦筋少一根，決定攻台，很可能出現陣前倒戈，一旦軍方砲口對準北京，中共政權倒台就會發生，這才是令習近平擔心所在，其二，中共解放軍很清楚：中共仍然是大陸軍主義，海空軍與美國差距甚遠，根據日本在9月初發布的武力評估，美國海軍實力與中共海軍有十倍差距，空軍也是美國領先，如果美國介入台海戰爭，中共必敗，中共也認為阿富汗事件後，美國100％會介入，否則拜登民調會更低，更何況還有日、澳、印加入戰局，美國有九成勝算，相反的，中共攻台成功機會很低。

依照目前中共投資軍備金額和速度來看，中共解放軍要勝過四國聯軍，至少要在2025年到2030年之間，可惜，中共和美國一樣，武漢病毒後，經濟大幅滑落，國家預算出現困難，目前，老共只能向富人割韮菜，添補財政虧空，若把大筆錢用在軍備，就會有更多窮人沒飯吃，增加內部維穩困難，問題是割韮菜是兩面刀，韮菜割越厲害，人民藏錢也越凶，最後就是沒韮菜可割，大家一起吃草，回到共產時代。

習近平是否冒著中共政權倒台，賭上政權崩潰，攻擊台灣，這個問題無法回答，但是，在外部持續用軍機戰艦，武力威脅台灣，內部對台灣進行網路攻擊，以及認知作戰，破壞人民團結，或散佈投降言論，希望台灣跪地投降，這種花費最輕鬆，這些滲透行動，既有台灣內部紅色縱隊的配合，加上法院對叛國賊的輕縱，為了金錢背叛台灣者，越來越多，這才是台灣所面臨立即的危險。



作者指出，美中關係走向惡化。示意圖／取自聯合國貿發會網站