立陶宛最近宣布退出中國與中東歐國家的17+1機制，同時在新疆問題上激烈批評中國。圖為立陶宛首都維爾紐斯（立陶宛語：Vilnius）一景，擷自Pixabay

立陶宛最近宣布退出中國與中東歐國家的17+1機制，同時在新疆問題上激烈批評中國。立陶宛的舉動招致中國官媒和網紅們的攻擊。立陶宛剛實施的一項新法有可能禁止那些公開為北京宣傳的人士人入境。

根據這項法律，那些公開支持、鼓勵、或是直接參與外國違反國際法律和準則，以及實施侵略政策的人士將被列入黑名單，5年之內禁止入境立陶宛。

在議會表決中，絕大多數議員投票支持這項法律修正案。法案的起草人之一，立陶宛下議院國際事務委員會主席帕維廖尼斯表示，立陶宛不僅禁止那些犯有洗錢罪行，有腐敗行為和嚴重侵犯人權的人士入境，更會禁止那些為國際犯罪行為宣傳，甚至把各種不同的侵略佔領行為合法化，並對此加以鼓勵的人士入境。

立陶宛推出這項法律時，在前蘇聯地區和俄羅斯非常有名的歌星基爾科羅夫在今年年初被立陶宛禁止入境5年。基爾科羅夫支持俄羅斯吞併克里米亞，並多次前往克里米亞半島訪問和開演唱會。

立陶宛文化部門原來曾計劃舉辦有基爾科羅夫等人參加的演唱會，但立陶宛外交部和移民局因為基爾科羅夫支持吞併克里米亞的立場把他列入禁止入境名單中。基爾科羅夫不服，把立陶宛有關部門告上法院。立陶宛的法院預計將很快宣判。在這一背景下，立陶宛決定對有關法律加以補充和明確。

立陶宛上個月宣布退出中國與中東歐國家的17+1機制，同時呼籲其他國家跟進。立陶宛議會不久前同樣以多數票的表決結果通過了在新疆議題上激烈批評北京的決議案。