駐日代表謝長廷對於連日來針對釣魚台相關議題及主權守護不力的指責，在他個人的臉書中陸續提出說明與回應，謝長廷表示針對釣魚台主權立場的守護，他們一直都有執行。石垣市議會一提案代表處就嚴正表達立場，22日議會通過提案 ，代表處也正式表達抗議，是以最正常、最有尊嚴的方式面對。

謝長廷23日在臉書上說，很多人在說保釣護漁，但很少人真正傾聽漁民的心聲，2012年以來，登島宣示主權、或繞海抗議，鼓動民族情緒，看似風光威風，但這中間到2016年，我們的漁船被扣押18次，漁民被關，被裁罰金，有時必須動用政府拿保證金去贖回，境遇悲慘。如今若台灣以高層領航高調出海抗議，船艦穿梭海域對峙，今後漁民能安心捕魚嗎？以後再被扣押的也是漁民，政府要圓滿處理爭議，並把真相和風險告訴漁民，避免損失。雖然蔡政府以及他自己都被說軟弱，但四年來沒有漁船被扣押，就如蘇澳區漁會理事長蔡源龍理事長所說的，漁民今年可以正常捕魚大豐收，可見誰是真正在護漁，真正在為漁民受委屈，非常清楚。

駐日代表謝長廷昨日臉書全文如下：

有台灣的朋友提醒我：「中國最近不斷強勢進入釣魚台海域，引發日本警戒與緊張，台灣一些「逢日必反，逢中就軟」的勢力，開始聚結呼應，以民族、愛國為包裝，想把台灣推前當馬前卒，把漁民當炮灰，在野黨在罷韓低迷後也要找議題揚眉吐氣，小心你變成出氣口，被拿來祭旗··⋯」。唉，好意感謝。但該説的話如怕被攻擊就不敢説，好官自我為之，沈默領薪水，也是良心難安。不過，除了天馬行空的漫談，有幾件事實是可以查證的：

一、過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，有違反我立場即抗議或嚴正聲明，共計18次，完全沒有失去堅持主權立場。

二、過去四年沒有台灣漁船被扣押，更早四年則有18次，0比18，更新紀錄。漁民的財產自由有保障，表示我們的涉外處理策略的拿揑是正確的。

三、這四年漁獲量不斷增加，今年更是破紀錄大豐收，這也是漁民可以安定捕漁的結果，足見政府護漁有績效。

四、石垣市議會提案將釣魚台改名為登野城尖閣，我們即向日方表示嚴正關切，在提案通過後，我們隨即昇高為表達抗議。

五、蔣萬安立委在內的一些人士，批評代表處軟弱，連「抗議」兩字都説不出口。顯然違背事實，我才引用歷史資料，反駁當年美國把釣魚台管領權交付日本時，我們也沒有「抗議」，很多人引用資料和實例指當年有抗議，説是打我臉。但：

抗議兩字中日文通用，英文用protest，大家都看得懂，要打臉的人請提出來在什麼文件？什麼時候？對釣魚台什麼事說過抗議？讓我來更正道歉。

他們的論據不外有三：

1、引用所當年中國時報一版標題「循外交途徑嚴重xx」，xx兩字被遮掉，下文讓人聯想要接抗議，其實只是説「嚴重交涉」。（如下附圖）

2、再來是説當時駐日大使彭孟緝拜訪日本外相愛知揆一時，「曾就釣魚台立場交換意見，堅決重申我對釣魚台之立場。」這．．也沒有抗議啊！

3、當時外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「不同意日本所謂釣魚台列嶼問題已經解決的説法」，這是表達自己不同意，也沒有看到向對方抗議字眼。

以上就是我多次提到的，只是重申「主權在我」或表示我方遺憾或不接受而已。主權問題，我們現在也是這樣陳述。這點沒有不同。

有人辯稱那時美國尼克森訪中，我們處境艱難所以沒有抗議，這點倒可以理解，台灣的外交誰來做都困難，但事實就是沒有抗議，當時和美日都有邦交，現在台灣處境何嘗不困難，外交面臨中國孤立壓迫，國際組織加入，大大仰賴少數邦交國和美國日本為主的民主陣營協助，主權相關的抗議行動必須做但往往必須低調執行，這也是考量台灣整體的最大利益，而且是確確實實提出抗議，只是沒有召開記者會高調宣染，為什麼就被講成「軟弱到抗議兩字都講不出口，這是回歷史的因果。

理性討論回應就到此，為了不讓朋友們擔心，對有些人在論據上詞窮，改以賣國、民族罪人等辱駡字眼，我不隨其刺激而起舞，有沒有涉及法律責任將於交由律師判斷。