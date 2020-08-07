●印太●歐俄●美洲●亞非●
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印度
印度孟買最大貨櫃港口5日因強風造成3架吊車倒塌，無人受傷。
東南亞
湄公河水位連續2年創新低，湄公河流域各國7日要求中國與湄公河流經國家分享水壩水位資訊。
馬來西亞
前馬來西亞財政部長、民主行動黨秘書長林冠英6日晚因檳城海底隧道弊案被國盟政府搜查，突遭馬來西亞反貪污委員會宣布逮捕。
新加坡
新加坡防疫期間，外勞聚居區發生大量自殺與自殘事件。
南韓
南韓水患嚴重，6日一艘警方船隻受困，派出2艘搜救船，結果翻覆，1人當場獲救，7人落水，其中1人心臟病發已尋獲送醫，1人已死，5人失蹤。南韓其他地區16死11失蹤，1600人無家可歸。
北韓
金正恩7日視察水災災區。
中國安排南韓農民與北韓以物易物來逃避禁運。南韓統一部部長李仁榮表示支持。南韓在區域戰略上持續一面倒向中國與北韓。
白俄羅斯
白俄羅斯總統盧卡申科6日宣稱逮捕了數個美國公民與眷屬。
盧卡申科6日邀請俄羅斯、烏克蘭雙方，前來明斯克討論先前逮捕的俄籍傭兵。
白俄羅斯首都明斯克聚集數千反對派民眾抗爭。
烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基6日訪問烏東，表示將於幾周內與俄羅斯支持的烏東獨立軍交換百名戰俘。
美國
川普6日對加拿大鋁產品重啟10%保護性關稅，引起加拿大與美國用鋁業者反彈。
美國總統川普6日宣布禁止與抖音母公司字節跳動、微信母公司騰訊交易，一開始為期45天。
美國兩黨參議員6日提案禁止美國製造的無人機售予不夠親近的盟邦，特指沙烏地阿拉伯。過去美國常懷疑沙國暗助部分恐怖活動。
加拿大
中國6日宣判加拿大公民死刑，加拿大表達嚴重關切。加拿大逮捕孟晚舟後，中國已經判處3名加拿大公民死刑。
哥倫比亞
哥倫比亞奠定內戰結束情勢，打下經濟基礎，也是當前兩黨之父的的前總統烏力韋，遭最高法院判在家居留，正中左翼下懷。執政黨抨擊法院政治判決，主張要推動司法改革。
秘魯
秘魯總統畢斯卡拉任命退休將軍前國防部長擔任4日遭不信任投票倒閣後的新閣揆。畢斯卡拉任內遭遇內憂外患包含疫情挑戰，已經5次調整內閣更換19名部長。
埃及
埃及與希臘6日簽署專屬經濟海域協議。兩國近來都對於土耳其在東地中海大舉探勘石油，並介入利比亞內戰，感到非常不滿。
土耳其則立即宣稱兩國的協議無效，侵犯了土國的海洋權利。
黎巴嫩
各大國際貨櫃船運公司將船隻派往黎巴嫩北部第二大港的黎波里，並協助建立替代供應路線，以支援黎巴嫩。
法國總統馬克宏6日巡視貝魯特受損街道，民眾見到他，要求法國協助「革命」「推翻政權」。
法國達飛海運集團在貝魯特大爆炸中失蹤的員工已經確認死亡。
塞浦路斯
塞浦路斯拘留訊問一名與黎巴嫩貝魯特爆炸案有關的俄國人。
利比亞
美國6日對數家馬爾他公司制裁，這些公司涉嫌走私利比亞石油到馬爾他。
葉門
葉門親沙國聯軍6日表示擊落胡塞叛軍飛往沙國的炸藥無人機。