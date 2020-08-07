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印度

印度孟買最大貨櫃港口5日因強風造成 3架吊車倒塌 ，無人受傷。

東南亞

湄公河水位連續2年創新低，湄公河流域各國7日 要求 中國與湄公河流經國家分享水壩水位資訊。

馬來西亞

前馬來西亞財政部長、民主行動黨秘書長林冠英6日晚因檳城海底隧道弊案被國盟政府搜查，突遭馬來西亞反貪污委員會 宣布逮捕 。

新加坡

新加坡防疫期間，外勞聚居區 發生 大量自殺與自殘事件。

南韓

南韓水患嚴重，6日一艘警方船隻受困，派出2艘搜救船，結果翻覆，1人當場獲救，7人落水，其中1人心臟病發已尋獲送醫，1人已死， 5人失蹤 。南韓其他地區16死11失蹤，1600人無家可歸。

北韓

金正恩7日 視察 水災災區。

中國安排南韓農民與北韓 以物易物 來逃避禁運。南韓統一部部長李仁榮表示支持。南韓在區域戰略上持續一面倒向中國與北韓。

白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科6日 宣稱 逮捕了數個美國公民與眷屬。

盧卡申科6日 邀請 俄羅斯、烏克蘭雙方，前來明斯克討論先前逮捕的俄籍傭兵。

白俄羅斯首都明斯克 聚集 數千反對派民眾抗爭。

烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基6日 訪問 烏東，表示將於幾周內與俄羅斯支持的烏東獨立軍交換百名戰俘。

美國

川普6日對加拿大鋁產品 重啟10%保護性關稅 ，引起加拿大與美國用鋁業者反彈。

美國總統川普6日 宣布禁止 與抖音母公司字節跳動、微信母公司騰訊交易，一開始為期45天。

美國兩黨參議員6日 提案禁止 美國製造的無人機售予不夠親近的盟邦，特指沙烏地阿拉伯。過去美國常懷疑沙國暗助部分恐怖活動。

加拿大

中國6日 宣判加拿大公民死刑 ，加拿大表達嚴重關切。加拿大逮捕孟晚舟後，中國已經判處3名加拿大公民死刑。

哥倫比亞

哥倫比亞奠定內戰結束情勢，打下經濟基礎，也是當前兩黨之父的的前總統烏力韋，遭最高法院 判在家居留 ，正中左翼下懷。執政黨抨擊法院政治判決，主張要推動司法改革。

秘魯

秘魯總統畢斯卡拉 任命 退休將軍前國防部長擔任4日遭不信任投票倒閣後的新閣揆。畢斯卡拉任內遭遇內憂外患包含疫情挑戰，已經5次調整內閣更換19名部長。

埃及

埃及與希臘6日 簽署 專屬經濟海域協議。兩國近來都對於土耳其在東地中海大舉探勘石油，並介入利比亞內戰，感到非常不滿。

土耳其則 立即宣稱 兩國的協議無效，侵犯了土國的海洋權利。

黎巴嫩

各大國際貨櫃船運公司將船隻 派往 黎巴嫩北部第二大港的黎波里，並協助建立替代供應路線，以支援黎巴嫩。

法國總統馬克宏6日 巡視 貝魯特受損街道，民眾見到他，要求法國協助「革命」「推翻政權」。

法國達飛海運集團在貝魯特大爆炸中失蹤的員工已經 確認 死亡。

塞浦路斯

塞浦路斯 拘留訊問 一名與黎巴嫩貝魯特爆炸案有關的俄國人。

利比亞

美國6日對數家馬爾他公司 制裁 ，這些公司涉嫌走私利比亞石油到馬爾他。

葉門