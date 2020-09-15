希臘的難民事宜，一直是歐盟難民的疑難雜症之一，新近又起風波，萊斯沃斯（Lesbos）島的難民營，先是陷入猖獗疫情，上周三又被一場大火焚燒殆盡，約1.2餘萬難民無處安身、供給中斷，引發新危機，這些天成為歐盟與德國的焦點新聞。

萊斯沃斯島的難民歷史

希臘萊斯沃斯（Lesbos）島的難民問題，一直是希臘政府之困擾，也是歐盟之難題。這是由這個島的地理位置所決定的，希臘位於歐洲、亞洲和非洲的十字路口，而萊斯沃斯島是希臘的離島，位於愛琴海東岸，與土耳其相望，相距僅10公裡。

自2010年底以來，「伊斯蘭國」在伊敘東北部肆虐，來自敘利亞、伊拉克、阿富汗、利比亞等國家的難民，經地中海及巴爾幹半島進入歐盟國家，希臘是難民進入歐盟的第一站。而後大部難民輾轉前往西歐和北歐國家，人往高處去，水往低處流，西歐和北歐國家自然是經濟更發達，社會福利更好。

目前滯留希臘境內難民的大部分被希臘政府安排在萊斯沃斯、希俄斯、薩摩斯、科斯和萊羅斯島的難民營，總數達到2萬餘人，對這些島嶼旅遊業，及當地居民生活造成嚴重影響，這些島嶼被外界稱為「希臘難民島」。

萊斯沃斯島上居民中，約有三分之一是1922年逃往該島的小亞細亞希臘難民的後代，如今每天見到的是，疲於奔命的難民，及頻繁發生海上難民溺死的悲劇，小島始終籠罩在悲情與晦暗的陰霾中。

土耳其埃爾多安總統動輒甩出「難民牌」，替難民打開通往歐洲的大門，這通道與門戶，也涉及到這一海域。每一次土耳其的要挾，都令歐盟難以招架。

萊斯沃斯島亂象釀疫情與火災

萊斯沃斯島上難民營，安置、轉運等管理一片混亂。今年4月，聯邦德國發展援助部長穆勒（Gerd Müller ），實地參觀了希臘難民營，親眼目睹原設計容納兩千人的難民營，卻接納了大約兩萬人。他說：「這簡直是一個醜聞，即便是非洲大陸的難民營情況也沒有這麽糟糕。」

他特別批評說，「萊斯沃斯島難民營的境況極其淒慘。歐盟必須立即採取行動，否則一旦爆發新冠疫情，後果將不堪設想。」他指出：「歐洲情況最糟糕的地方，偏偏是在希臘萊斯沃斯的難民營裡。」

9月2日，希臘移民和庇護部發布新聞公告，萊斯沃斯島莫里亞難民營出現首例新冠肺炎確診病例。9月7日，已有35人被確診感染新冠病毒。希臘公民保護部、移民和庇護部共同決定，對莫里亞難民營實施14天封鎖，該決定於9月9日起生效。

莫里亞難民營是歐洲最大的難民營，約有1.2萬餘難民居住此營。9月9日淩晨，該難民營突發火災，而且是幾個地方同時起火，由於簡易住宅易燃，以及有強風助燃，火勢熊熊燃燒，難民營幾乎被完全摧毀。所有難民被迫轉移到安全地帶。據媒體報導，懷疑這是一起人為縱火案，有指周邊島民害怕疫情傳播所為，更有疑指難民本身所為。



莫里亞難民營是歐洲最大的難民營，約有1.2萬餘難民居住此營。 圖／擷自DW網路影片

擔心冠狀病毒的傳播

火災之後，原先被隔離的感染新冠病毒難民，乘機混入其他難民群，很有可能感染了更多的人。眼下該島供給都跟不上，更別說醫療檢查監控了。

大火以後，萊斯博斯島的居民不希望在他們家門口建難民新營地。當局只能安排直升機，將防水油布運送至新營地施工現場。但是無論當局要在哪裡安置難民，當地人都會設置路障，一名憤怒的男子表示：「我們將不再容忍在我們島上設置難民營地。」他說，最重要的是他擔心難民會傳播新冠病毒。

希臘當局承諾盡快加強援助。政府在距離燒毀的莫里亞營地兩公裡外，在一個前軍事射擊場上搭起帳篷。有網絡新聞報導稱，不久將安置500個帳篷，每一帳篷可供6人居住，總共可容納3000名難民。但仍有萬餘難民尚未得到安置。



希臘莫里亞難民營9月9日淩晨，該難民營突發火災，難民營幾乎被完全摧毀。圖／擷自衛報網路影片

德國的救援引發高層爭議

眼下，歐盟緊急商討對萊斯沃斯島難民的救援對策。近十年來的難民問題，不斷困擾著歐盟各國。蜂擁而入的大批中東戰爭難民，引發歐洲嚴重的社會和經濟危機，導致社會嚴厲抨擊歐盟的難民政策，「認為歐盟長年的人口自由流動，及開放邊界的政策，嚴重影響歐洲的國家安全，導致滲入了伊斯蘭恐怖主義、伊斯蘭教推行者，進而導致右派民粹主義在歐洲各國抬頭與發展。」德國的梅克爾總理一度遭致社會尖銳批評，支持率一度跌至執政以來最底點。

現在共有十個歐洲國家同意參加這項救援行動。歐盟移民專員瑪格麗特·希納斯（Margaritis Schinas）在新聞發布會上說，我們正在與各方交涉，為了支持希臘，決定從營地救援約400名無成年人陪伴的青少年。德國的聯邦內政部長霍斯特·西霍弗（Horst Seehofer），提出聯邦德國收受其中150名未成年難民。這只是萊斯沃斯島大火以來無家可歸的1.2萬餘難民的八十分之一。法國準備接受與德國數量相近的難民。

西霍弗部長提議「接納150名」難民的方案，面臨著德國政界與社會的雙重壓力，他的態度比較保守，遭到了德國政界的普遍批評。有一百多個城市地區在救援與接納莫里亞難民問題上，顯釋了非常積極的態度， 甚至有人建議照單全收。

發展援助部長穆勒否定了西霍弗部長的方案，他表示：德國可以樹立榜樣，接受2,000人。德國副總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）也持相應的態度。穆勒指出：莫里亞是對歐盟的最後一次警鐘。在難民問題上，穆勒部長一直十分關懷與重視，今年4月，他在視察萊斯沃斯島難民營時，已經對歐盟提出嚴重警告。穆勒說，「經過五年的難民辯論之後，現在不再依賴統一的歐洲路線了。」據最新消息，13日穆勒部長已提出辭職，宣布退出聯邦政治。



萊斯沃斯島的原住居民，也在被燒毀的莫里亞難民營前，舉行示威活動，抗議政府對難民管理的混亂，直接影響了島上居民的正常生活。圖／擷自DW網路影片

難民呼籲梅克爾救助

9月12日，德國每日新聞報導，數百名難民在米蒂利尼港的街道上遊行，並高呼「自由」和「無營地」口號，一些抗議者舉起了手寫的海報，上面寫著「我們不願出現莫里亞困境」，及「梅克爾女士，你能聽到我們說話嗎？」五年前，德國總理安格拉·梅克爾（Angela Merkel）開放德國邊境，讓成千上萬的難民湧入德國。許多歐盟國家，紛紛仿效酌情接納了一批難民。在成千上萬無家可歸的戰爭難民心目中，梅克爾總理是人間真正的救世主與上帝。

遠在希臘離島上的難民期盼梅克爾總理發聲，聯邦德國的一些政界人士也希望梅克爾總理站出來表態，發展援助部長穆勒的辭職，無疑是在逼迫梅克爾發聲。其實總理始終處在社會道德與現實的雙重壓力之下。

同時，萊斯沃斯島的原住居民，也在被燒毀的莫里亞難民營前，舉行示威活動，抗議政府對難民管理的混亂，直接影響了島上居民的正常生活，警察對一群示威者使用了催淚瓦斯。