「西藏要人權！西藏要自由！」、「西藏是西藏人的！不是中國的一部分」…

今年是310西藏抗暴日62週年，同時也是《十七條協議》的70週年，西藏朋友向台灣人說：「和平協議看西藏、一國兩制看香港」，希望大家千萬不要被中國謊言所騙。

西藏台灣人權連線、台灣人權促進會等共34個團體今3月7日（日）下午舉辦「310西藏抗暴日62週年」大遊行，這是台灣第十八次舉辦310大遊行；3月10日晚上也將在自由廣場舉辦和平祈福晚會。

今遊行，由西藏台灣人權連線理事長札西慈仁Tashi Tsering擔任總指揮，台灣勞工陣線秘書長孫友聯副總指揮。遊行由在場藏人唱西藏國歌及為西藏受難者默哀展開序幕。在台藏人團體代表，在台藏人福利協會會長丹增南達 Tenzin Namdak及西藏青年會台灣分會主席貢卻拉巴 Kunchok Lhakpa首先代表30多個合辦團體致詞。隨後由今天最重要的貴賓，也是備受藏人尊敬的精神領袖，西藏和印度的格爾登寺住持11世格爾登仁波切Kirti Rinpoche發言（藏文發言，達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁翻譯）。

格爾登仁波切1942年出生於西藏安多地區，1959年跟隨法王達賴喇嘛流亡印度，1984年代表流亡政府訪問了中國以及回到西藏。1987年開始，受到法王的任命，在流亡政府的重要部門任職。2009年開始，境內藏人用自焚的方式表達抗議，至今西藏境內外已經有157位藏人自焚，境內位於四川阿壩的格爾登寺受到嚴厲監控，也有多位僧人自焚抗議；位於印度達蘭薩拉的格爾登寺，則成為傳遞境內受壓迫訊息的重要據點，也對自焚抗議事件進行整理與研究。他在2011年在美國國會作證時表示，要求中國政府允許他赴西藏訪問，以便獲得機會提供建議和安慰藏人，但他的要求沒有獲得中國政府的回應。

遊行在喇嘛誦經祈福後展開，沿途有藏人朋友及台灣ＮGO夥伴上戰車發表短講，在總指揮的帶領下呼口號，全程在粉專直播。

【參考資料】：

西藏/圖博自古以來是獨立國家，擁有獨特的宗教、文化與政治傳統。自1949年開始，西藏遭受中國武力入侵，《十七條協議》是西藏政府和西藏人民1951年在中共武力下逼迫簽訂的，簽訂過程及後續爭議不斷。包括《17條協議》上的署名，印鑑與藏人代表手寫簽名不相符；當時雖然是西藏五人談判代表團但代表不能代表西藏，因為最後協議結果並未回報西藏政府，他們只能算是以個人名義簽訂；1954年中華人民共和國頒布《憲法》，片面取消原有《十七條協議》裡的西藏特殊自治狀態，毀棄了自己用誘騙手段逼破西藏簽訂的協議。

1959年3月10日，西藏首都拉薩發起萬人示威，並掀起全國性抗暴行動，卻慘遭中國血腥鎮壓，導致西藏最高宗教及政治領袖第十四世達賴喇嘛尊者流亡印度。

六十多年來，全世界大約有六百多萬藏人，其中有十五萬人流亡海外。在中國的殖民統治與強力的同化政策之下，西藏的宗教、文化、語言等傳統，甚至脆弱的自然環境，皆遭受到嚴重破壞。2008年3月，在中國舉辦北京奧運前，更在整個高原上發生大規模的抗暴運動，同樣遭到大規模的鎮壓。2009年以來，由於中國政府在2008年抗暴後，鎮壓藏人的行動不斷升高，目前已經有超過150位境內外的藏人自焚抗議，以點燃自己的身軀，化作佛前的供燈來維護自己的信仰和尊嚴、表達藏人的信念。

【合辦單位】在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣國會西藏連線、西藏青年會台灣分會、台灣自由圖博學聯、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、永社、台灣勞工陣線、華人民主書院、人權公約施行監督聯盟、台灣圖博之友會、台北市議會西藏連線、陳文成基金會、臺灣民主永續平台、臺灣東突厥斯坦協會、蔡瑞月文化基金會、臺灣青年民主協會、監所關注小組、臺灣教授協會、立法委員林昶佐國會辦公室、立法委員洪申翰國會辦公室、綠黨、台灣基督長老教會、政大學生會、輔仁大學黑水溝社、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣親子共學教育促進會、台灣非營利組織產業工會、台灣基進、臺灣學生聯合會、台灣無條件基本收入協會、東吳大學張佛泉人權研究中心、台灣推動泰國民主聯（共34個團體）