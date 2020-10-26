她會四種語言，兩種聲音，其中一種聲音正為她在歐洲贏得好評。1969年《美國之音》播報者隨即播放女高音席慕德的歌聲…..

席慕德的另種聲音是什麼?《美國之音》播報者/主持人羅傑․卡沃指出，席慕德唱歌外的另一種聲音，即是她說話的聲音，她會說徳文、義大利文、英文和中文。她用中文替美國之音歐洲分部報導新聞，提供遠在東方的聽眾有關歐洲的最新資訊。播報者說，這就是席慕德的「兩種聲音」。

聯合國教科文組織於2005年開始明訂每年10月27日為「世界影音遺產日」今年主題為「眺望世界之窗」。臺灣音樂館首次採線上策展方式，並已登錄於「世界影音遺產日」官網，推出陳達、席慕德、温隆信與葉綠娜等珍貴歷史錄音單元。

【席慕德1969年《美國之音》錄音報導】

美國之音播報者1969年介紹席慕德畢業於台師大後前往歐洲深造，就讀於德國慕尼黑音樂學院，已通過研究所的畢業考，並持續在各地公開演唱，不論在徳國、奧地利或瑞士，都獲得極大好評。

主持人羅傑․卡沃指出，樂評特別讚賞席慕德詮釋徳國的藝術歌曲，以及義大利歌劇的詠嘆調….

羅傑․卡沃隨即說明並播放席慕德的另種聲音，就是她會說徳、英、義、中等四語言「說話的聲音」。播報者隨即播放席慕德用中文替美國之音歐洲分部報導新聞：「(席慕德說)：電視把頒獎典禮的實況，轉播到全歐洲，其中也包括了挪威諾貝爾獎金委員會主席岡納.楊的頒獎演講」(該段是岡納.楊在頒獎典禮上給予一段讚揚金恩博士以及當時黑人民權運動的演講。)

羅傑․卡沃說，這就是席慕德的兩種聲音。他並續說：「在此，美國之音與她的朋友們都為她的歌聲事業獻上最大的祝福，也明白在她歌聲事葉日益精進的同時，未來能在美國之音聽到她以中文播報得機會就會愈來愈稀少。

※美國之音（Voice of America，縮寫VOA）成立於1942年2月，是美國政府對外設立和資助。由美國聯邦政府下設的美國國際媒體署管理，旗下擁有廣播電台與電視台，總部座落在首都華盛頓。美國之音是世界上最大的對外廣播機構之一。每天以44種語言向世界各地廣播

※席慕德為臺灣知名女高音，曾兩度被德國文化機構選派至東南亞各國巡迴演唱德國藝術歌曲，是第一位以非德籍身份參與此文化交流的藝術家。