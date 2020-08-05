陳永興《我的人生交響曲〜人生七十自述》將在8月11日台大校友會館首發表。身為媒體工作者的我有幸參與紀錄「陳永興人生七十」親身感受的就像是在現場聆聽一部從黨外至今爭取國家民主化之路的近代台灣史…

「他」陳永興從黨外時期被稱為人權醫師。其人生七十「醫人、醫心、醫社會、醫國家」一路走來始終如一。紀錄陳醫師人生七十，走過驚滔駭浪的年代，看見的是正港「勇敢的台灣人」的骨氣！勇於追逐社會正義與打造國家路不變的堅持。

民主不是天上掉下來！台灣人今日能投票選總統，眾所皆知在廢國大與國是會議的關鍵轉折。日前尊敬的阿輝伯與世長辭，美國白宮悼念李登輝為世界典範公開聲明讚譽他是台湾現代民主體系建築師。

《我的人生交響曲〜陳永興人生七十自述》披露不少推動台灣民主匍匐前進的故事。陳永興在時任民進黨國大黨團總召時期與被譽為「台灣民主之父」的李登輝總統在「總統直選」的共識下多所接觸，最終完成廢除老賊、開啟「人民當家作主」選總統的序曲；陳永興並在銜命籌備國是會議中力邀海外黑名單彭明敏教授等多人返台，彭、李兩位「兩位台灣人」隨後分別代表民進黨與國民黨展開首屆民選總統的對決，雖然資源不對等，勝負早如預期，但選戰過程遍灑國家意識與民主本土化，國家民主之路自此一路向前！

民進黨主席黃信介與陳永興相繼在花蓮後山為綠營開疆闢土，也相繼當選花蓮立委，黃信介擔任民主黨主席期間，因其夫人赴美治病，陳永興還被委任擔綱民進黨代理主席。陳永興與李登輝總統及黃信介主席都有很深的情誼，陳永興還曾被李總統提名擔任監察委員。

猶記媒體頭版焦點：「陳永興拒絕向老國代拜票」。陳永興堅持理想的性格對比當前政壇人物實在令人省思。

話說在民進黨尚外成立前，海內外援救黨外人士很重要的組織就是「台灣人權促進會」，陳永興衝撞黨國體制，從黨外就站在爭取民主的最前線！也因此在台灣人權促進會長江鵬堅擔任民進黨創黨主席後，陳永興就接棒擔綱第二屆人權會長，陳永興在台灣人權組織發展過程堪稱前鋒元老。有句話「上醫醫國」，見諸陳永興醫師大無畏前行的精神就如其在人權會長任內率先揭開爭取平反二二八與社運風起雲湧的年代。

國史館前館長、現任故宮博物館吳密察館長曾在2018年高雄史博館二二八事件之外的「家」與「國」轉型正義座談會的公開活動介紹李筱峰教授時，吳密察有感提及陳永興在黨外時期就是大哥，那時在其帶領之下有很多共同的工作…

https://www.youtube.com/watch?v=WJ8me7yqPuc

陳永興《人生七十自述》就如陳醫師所言是其人生交響曲。雖然他在口述中認為自己想要追求的人生的目標，或說他的願望，直到現在並未實現。

但我身為現場聆聽的紀錄者，經超過一年時間的文字整理見諸對比當前「他」每一階段都為台灣國家願景而努力的目標，真的看見正港、勇敢台灣人的骨氣！

陳醫師不僅在政治，對台灣社會、文化、教育與人權也有很大的投入與貢獻，他在醫師本業期間從催生《精神衛生法》一路挺進力推並通過該重要法案外，在立委任內還通過《職能治療師法》、《社工師法》，還有《心理師法》。」

我的參與紀錄有感：台灣有您真好！人生七十才開始，還需要您繼續奉獻心力…