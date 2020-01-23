中國衛生健康委員會今（23）日發佈新型冠狀病毒肺炎疫情最新資料，截22日24時，累計新型冠狀病毒感染肺炎確診病例571例，其中重症95例，死亡17例，武漢市宣布對外航班、地鐵和客運暫停營運，世界衛生組織（WHO）專家小組表示，正在評估新型冠狀病毒疫情，將決定是否宣布國際緊急狀態。

中國武漢肺炎疫情急速擴散，疾病控制、病毒學、流行病學和疫苗開發方面16位專家22日出席世衛組織閉門會議，並和中國衛生部門透過電話會議。

世衛組織總幹事阿達諾姆會後表示，將在23日召開會議討論，在適當考慮所有證據情況下做出緊急決定，「這是一個不斷演變、復雜的形勢」，他們在中國的團隊正在與當地專家和官員合作調查疫情。

世衛組織緊急情況項目負責人瑞安（Mike Ryan）指出，目前首要任務是找到病毒在人與人之間傳播的根源，主要是限制人與人之間的傳播。

世衛組織的「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC）是該組織傳染病應急機制中的最高等級，過去10年只宣布過5次，最近一次是2019年7月份針對剛果的伊波拉疫情。

緊急狀況的宣布將加強公共衛生措施、資金和資源，以預防和減少國際傳播，專家還可能對貿易和旅行提出建議，包括對旅客進行機場篩查。

此外，新華社報導，武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，自23日上午10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道暫時關閉。