台灣財經刑法研究學會理事長/法稅改革聯盟發起人陳志龍教授認為太極門案根本是一個假案。圖／擷自法稅改革聯盟影片

回顧1996年12月19日的情景，當天下午，侯寬仁檢察官指揮大批警調人員，荷槍實彈，大動作搜索太極門全省道館及弟子住所共19個地方，也任媒體在搜索現場肆無忌憚地拍攝。法律上既有「偵查不公開」原則，搜索現場為何會出現媒體？因為侯寬仁當時是媒體寵兒，剛辦完電玩周人蔘案，紅極一時，媒體封他為「司法藍波」。

依2021年9月出版《太極門1219事件平反第十四週年論壇─法稅改革良方》第30頁報導，台灣財經刑法研究學會理事長/法稅改革聯盟發起人陳志龍教授認為太極門案根本是一個假案，他（按即當時法務部長廖正豪先生）的動機絕對不是為了掃黑，它是為了奪權，政治奪權。一開始整個源頭，就是政治整肅案件所製造的假案，所以我們知道假案整肅被拆穿了，為什麼還不認錯呢？因為台灣的政權不是一個民主國家，還是局部的民主國家，我們的民主只有言論的講話而已，但是實際的政治的，立法權、行政權、司法權、還有媒體權，其實我們真的都還沒進入民主人權人性尊嚴的國家。

1999年1月出版《調查局的真面目》第210頁指出，在工作方向方面，廖正豪與程泉的看法及作法更是南轅北轍。廖正豪重視媒體看到成果的掃黑、治平工作，也因此贏得「掃黑英雄」的美名。而程泉則因出身調查局，較注重不可出風頭的國家安全之偵防、保防等工作。近年以來，調查局不但偵辦職棒簽賭、插手並主導治平掃黑工作，甚至連計程車之狼也投下大量人力去圍捕。

該書第188〜226頁「鬥爭奪權篇」包括9篇文章，其中「六一八批廖大會」一文指出，1998年6月18日在國家安全局召開一個「情治首長座談會」，盛傳會中有位國安局方面的情治單位首長大批廖正豪一手遮天，把調查局視為個人政爭工具和子弟兵，絕不能坐視。

該書第225頁指出，國安局對「廖程不和」事件早有定見和形成心證了。國安局否認在為程泉撐腰，但是對於廖正豪個人處事的強勢和霸道，以及公然違反府、院、八部二會集體決議的「820」專案工作方向，幾乎是氣到忍無可忍的地步。

2001年9月27日《今周刊》一篇文章指出，在他（按即王榮周）於85年6月轉任調查局局長之前，台北市國稅局特別公布王榮周的戰績：「台北市八十五會計年度綜合所得稅收首次突破千億元大關」，這份亮眼的成績單讓這位來自台南鄉下、苦讀出身的王榮周，過去五年站在查稅第一線的努力，終於歡呼收割。也因為協助調查局，查核該局部分員工長期短漏報綜合所得稅案件，王榮周又換了跑道，這次的工作更奇怪：擔任調查局長。目的在以他查稅的經驗切斷黑道的經濟來源，這是他職場生涯中唯一一次離開金融稅務體系。

本人發現，台北市國稅局長王榮周先生1996年6月擔任調查局長，1996年12月19日發生太極門冤案，這是意外或巧合？太極門冤案的元凶是檢察官個人行為，或者是政府的集體力量所產生的？值得探究，不過，不管發生原因何在？政府造成的過錯，應該勇於承擔，早日平反冤案、還人民公道！



作者指出《調查局的真面目》一書揭露廖正豪與程泉的權力鬥爭。圖／作者提供