高雄電影節將今年最受矚目的大師級 VR 作品，黃心健〈輪迴〉授權延伸之裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場「裸視 3D 電視牆」公開首播。

義享時尚廣場具有全台唯一的「裸視 3D 電視牆」。高雄電影節今舉辦「全新裸視 3D 動畫揭幕儀式」，將今年最受矚目的大師級 VR 作品，黃心健〈輪迴〉授權延伸之裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場「裸視 3D 電視牆」公開首播。

黃心健〈輪迴〉由「高雄VR FILM LAB」計畫出品，日前橫掃威尼斯影展、坎城影展市場展等國際影展，並將於 10 月 15 日高雄電影節XR無限幻境單元首映。導演特別授權高雄電影節、在地互動娛樂動畫團隊「愛吠的狗」延伸製作成裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場 10 月 7 日晚間起至 10 月 31 日全營業時段限期播出。

義享時尚廣場總經理林俊昇熱情歡迎市民朋友共襄盛舉，他表示本次與高雄市政府、高雄電影節與黃心健導演合作全新裸視動畫，在面寬 49 公尺、高逾 15 公尺，由624 塊屏體模組所組成的 L型 數位螢幕呈現之下，感受視覺錯視的擬真沈浸式體驗，作品將於10 月 7 日晚間起至 10 月 31 日全營業時段限期播出。

高雄電影節今年推出 6 部高雄原創VR 作品於雄影首映，並提供已購買「XR套票」的觀眾至「VR體感劇院」免費預約體驗；本次獲得黃心健導演授權原創 VR 作品〈輪迴〉之 IP ，延伸製作成裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場裸視 3D 電視牆呈現。戶外實體活動還包含：擷取高雄原創 VR 作品〈女海盜：成名之路〉的海上故事，結合旗津渡輪乘船，製作成乘客獨享的沈浸式聲音體驗；駁二的互動投影 5G 異地共演 VJ 秀、23 場映後座談等活動，皆以免費實體方式進行，邀請全體市民一起參加高雄電影節活動！

新媒體藝術家黃心健以 VR 創作名揚國際，2017 年曾以〈沙中房間〉奪下首屆威尼斯 影展最佳VR體驗大獎，2021最新作品〈輪迴〉再度橫掃國際影展，將在今年雄影進行亞洲首映。本作除 VR 放映版本外，特別授權高雄電影節、在地互動娛樂廠商「愛吠的狗」延伸製作成裸視 3D 動畫，與高雄在地義享時尚廣場打造全台唯一裸視3D電視牆短片動畫，讓市民朋友感受全新視覺震撼。

2021 高雄電影節將於 10 月 15 日到 10 月 31 日舉行，10 月 2 日中午 12 點線上、實體同步開賣。雄影今年提供已購買XR套票之觀眾至駁二VR體感劇院預約體驗「高雄原創VR」首映作品，為服務全台影迷，也將和國際線上平台打造「線上虛擬展場」、「VR頭顯租賃服務」，讓觀眾在家就可一鍵登入高雄電影節XR無限幻境！