蔡總統罕見回應中國的「以疫謀獨」是漠視防疫的「政治的狹隘心態」，「以疫謀獨」是「政治的狹隘心態」？字面解讀是：我們此刻正忙著抗疫，沒時間謀獨，獨，政府不能說，但需把將願景放在心裡，作足準備，時機一到，台灣終能成正常國家。圖／取自總統府flickr

疫情猛烈擴散，美國確診人數破4.3萬人；義大利破6萬人，死亡人數高達2分鐘1人；而日本也改口已將2020東京奧運延後一年舉辦；中國內部由任志強、陳平公開發表對習近平過失及適任國家領導人的檢討……隨著中國武漢肺炎急遽蔓延，世界局勢進入高度變化難以預測，對未來必具前瞻視野，超前準備，才能在艱困中殺出生路。

疫情火燒下，共軍頻頻繞台，假新聞猛烈攻擊，意圖擾亂台灣社會。19日總統為安定民心以記者會向國人喊話，其中非常罕見的回應中國的「以疫謀獨」是漠視防疫的「政治的狹隘心態」。記者會中蔡總統以「武漢肺炎」一詞替代新冠肺炎，態度清楚。然「以疫謀獨」是「政治的狹隘心態」？或掌握時機調整體質，有為者亦若是？

防疫模範，台灣自然脫中

今天台灣防疫猶在控制內，堪為世界模範，成為疫情發展關注的指標，這是台灣獨立於中國之外最清楚有力的證明。

武漢肺炎蔓延世界，中國至今仍是面子重於生命，政治表演重於防疫工程，以欺騙態度面對其所帶來的世紀災難，各國皆鄙視厭惡之，國際湧現排華浪潮。對台灣而言是危機亦是轉機，端看我們能否掌握時機。

中共「以疫促獨」，台灣國家認同創新高

習近平發表一國兩制台灣方案後，接續香港反送中運動，此時中國肺炎更使民意趨獨，是中共「以疫促獨」，台灣人的自我認同高達83.2%。

然日前，在國內突增23例的緊急時刻，統媒中時記者竟敢提問造謠，大言不慚要疾管署關閉直播網站留言，可謂囂張至極；中國農場配合國內第五縱隊以假訊息製造對立與慌亂，意圖擾亂台灣社會民心，看來疫情也正逼著台灣人必需跟中國人直球對決。

擺盪的認同是中國統戰病毒的溫床

武漢第二次包機回台後前總統馬英九再次加碼：陸配子女親人等持長期居留證、探親證者，政府應快快接回。馬先生語出驚人：「兩岸之間不存在國籍問題」。馬認為：依照台灣現行《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，兩岸其實不存在國籍問題，而是以「台灣地區」人民與「大陸地區」人民的戶籍作為區分。

「一中兩區」是中華民國憲法架構，其實也是台灣人普遍的思維。請注意絕大多數台灣人稱中國為「大陸」、「陸方」；稱兩國為「兩岸」，還不具台灣、中國一邊一國的主體意識，自然成為中共統戰的溫床。然此次中國肺炎已凝聚了台灣國家認同。

修法為國家正常化作準備

依民調顯示長期以來台灣人的國家認同一直處於擺盪中，端看中國的國力？此時台灣防疫突出，於反全球化的閉關浪潮下，何不順勢強化台灣國家意識；內政上更應趁疫積極檢視哪些該修、該縮的結構性問題，以強化體質，為國家正常化作準備。

1991年5月1日開始《憲法增修條文》及1992年9月18日起施行《兩岸人民關係條例》是過去國民黨強加於台灣人民的恥辱。武漢疫情後，政府、人民都已思考如何看待自我的身分認同 。

步步調整體質，危機中見到曙光

趁疫台灣重建產業鏈，順勢降低經濟上對中國的依賴；舊鈔舊幣回收消毒可順勢改版，除去殖民符碼，發行新版台幣……國會再次過半，可先從修法《兩岸人民關係條例》起，改兩岸為兩國；而華航正名更是刻不容緩；護照封面該拿掉CHINA；新版身分證去CHINA，清楚定位台灣國民身分認同……趁此時機凝聚「台灣國家共識」。疫情更給予我們時機作充分的準備，如2021東京奧運，拿掉恥辱的chinese taipei ，以「台灣隊」參加。

美中關係交惡，台灣贏得國際支持

我們渴望美國能承認台灣，支持台灣加入「以國家為會員」之國際組織條款，那麼台灣內部本身又做出了哪些承擔，準備好了？過去認為台灣能否獨立關鍵在美國，當現狀已被改變，美中關係近期已交惡至此，台灣人的建國意志才是美國支持與否的考量。

以疫謀獨是政治狹隘心態？此話看字面解讀是：我們此刻正忙著抗疫，沒時間謀獨。然在危機中台灣得到了國際的支持，國家正常化的道路，似乎看見了曙光。獨，政府不能說，但需把將願景放在心裡，步步謀畫作足準備，時機一到，台灣終能成為正常國家。