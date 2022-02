美國剛出版的新書 《紅地毯:好萊塢、中國以及文化霸權的全球鬥爭》(Red Carpet: Hollywood, China, and the Global Battle for Cultural Supremacy By Erich Schwartzel),揭開了中國如何俘虜了美國好萊塢的內幕。

在2008年北京夏季奧運會後,中國的「國家廣播電影電視總局」挑選了一群高階行政人員到美國洛杉磯加州大學進修學習,任務目標是:從一系列的講座中了解美國電影業如何成為全球文化的領導者,以及如何讓中國也創造出這樣的成就。

授課者都是好萊塢的高階主管,包括:製作《回到未來》 的「環球影業 」(Universal Studios)總裁;製作《綠野仙蹤》、《西城故事》、《沉默的羔羊》的「米高梅 」(Metro-Goldwyn-Mayer) 執行長等等。從電影業務、財務整合、到華府遊說的工作…無所不談。

不過,很快地,在十年內,地位翻轉,換成好萊塢到中國尋求協助。簡單來說,就是到中國開闢賺錢的市場,而為了賺到錢,好萊塢開始配合和討好中國的需求。比如:「環球影業」與一家中國公司達成了一份500萬美金的電影融資交易,讓中國女星在其最大的影片裡演出,以及在北京附近建造一個環球主題樂園;或是:「米高梅 」會自動在龐德系列電影裡確保中國人和英國特工對打的時候,不會看起來很虛弱。總而言之,為了獲得中國億萬富翁的資助,「美國電影協會」 (MPAA)和華府官員會盡其所能去做任何可以讓電影票房在中國持續成長的事情。

當然,如此渴求中國市場,除了中國市場變大到無法忽視(票房收入常接近10億美元),更是因為美國的電視節目和DVD市場的急速萎縮,比如:2008年,迪士尼的DVD銷售量降了33%,製片廠的營業收入少了一半以上。不過也因此,好萊塢的自我審查變得越來越嚴重,甚至是被迫的必須。不論是劇本或是已完成的影片,只要涉及敏感的中國歷史或政治議題,或者讓中國看起來不夠現代文明、不像個泱泱大國,一些對話或場景就會刪除。

比如:2006年上映的《不可能的任務3》(Mission: Impossible III) ,就必須修掉上海街景中的曬衣繩,因為衣服和貼身衣物曬在屋外顯得落後;或者:2017年開拍、今年5月即將上映的《捍衛戰士》續集──《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick) ,主角仍由湯姆‧克魯斯 (Tom Cruise)擔綱演出,不過,他的飛行夾克衣領下的國旗繡花勳章卻不能繼續存在。因為,除了美國、日本和太平洋國家的國旗,是的,也有中華民國的國旗,加上長久以來中國對日本有很深的敵意,所以,國旗繡花勳章就被移除了!不過,這是「派拉蒙影業」(Paramount Pictures) 的自我審查,中國官員甚至都不必介入。也因此,有些電影就被放著不拍製了,因為他們不想激怒中國官員,和錢過不去!

然而,那些身處於好萊塢與中國經濟關係裡的人,現在不只擔心如果中國不開心,就會失去生意,甚至失業,更恐懼害怕會被找去審問,如果最後被逐出中國,也就算了,卻有可能最後被失蹤啊。2020年初,《紅地毯:好萊塢、中國以及文化霸權的全球鬥爭》的作者埃里希‧舒瓦特澤爾 (Erich Schwartzel)與一位在中國工作的女性高階主管共進午餐,在他們談話前,她先關機,把手機放進皮包裡,而後還把皮包交給服務生,請他放到櫃檯保管。不過,她仍不放心,因為她聽說中國政府甚至會在隔壁房子監聽人們談話。而在調查收集資料、準備寫作這本書的過程中,作者也學會使用這些好萊塢高階主管必用的訊息加密應用程式。

但更讓人憂心的是,以美國好萊塢為藍本的中國電影業,成了為國家服務的工具外,更進一步將電影輸出海外,要傳遞左派的價值觀和美好願景,向世界宣傳取代民主自由體制的共產集體領導政府模式。於是,世界不只繼續對中國不了解,還有浮誇的錯誤印象。

委實是本讓人驚訝的書哪!如果,連向世界傳達民主與言論自由價值之最有影響力的美國好萊塢,都可以在如此短暫的時間內被滲透腐化,不僅自我審查,還為迫害人權的中國擦脂抹粉,對於台灣國軍退將、政商名流、公共知識分子、藝人等的諂媚頌揚中國政府和踐踏傷害台灣之言行,能夠只停留在憤怒的層次嗎?還是,方芳的「教訓台灣」、黃郁婷的「早知道就不」、黃安的「能拿我怎麼辦」都是另一種被滲透下的默許?(20220213)



作者指出,為了打入中國市場好萊塢的自我審查變得越來越嚴重,只要涉及敏感的中國歷史或政治議題,或者讓中國看起來不夠現代文明、不像個泱泱大國,一些對話或場景就會刪除。示意圖/擷自維基百科,公有領域,民報合成

參考資料:

《紅毯》:當好萊塢來到中國

How China Captured Hollywood - The Atlantic

Erich Schwartzel discusses his book on China and Hollywood - Los Angeles Times