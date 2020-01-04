「盲人鋼琴手」許哲誠曾表示因社會「有情有愛，成長無礙」，才有今日的成就。圖／擷自福智全球資訊網

有情有愛，成長無礙

Ū tsîng ū ài，sîng-tióng bô gāi

【暗示】有情有愛的人生，凡事順利。

【註解】世間如果有情義愛情，便能使成長沒有阻礙，不會受到限制。

【例句】「盲人鋼琴手」許哲誠於2005年7月9日，在國父紀念館舉行演奏會，為前進波蘭參加蕭邦音樂大賽預做暖身。

許哲誠的暖身演奏，在「我看見音樂，你聽見愛情」活動中揭開序幕。他演奏蕭邦的〈奏鳴曲〉、〈搖籃曲〉、〈波蘭舞曲〉、台語歌〈阿爸的五角銀〉。許哲誠去年因為視網膜長繭，連光都感覺不到，幸因「有情有愛，成長無礙」，才有今日的成就。

有眾人舅，無眾人姐夫

Ū tsìng-lâng kū，bô tsìng-lâng tsé-hu

【暗示】稱呼也有限制。

【註解】親友的舅舅，也可以稱呼舅舅，但是姐夫只有一個，不能亂叫人家姐夫。

【例句】台語教學，老師說明台灣俗語「有唐山公無唐山媽」時，學生問老師，什麼叫「有眾人舅，無眾人姐夫」？

「眾人舅的意思是，朋友的舅舅，左右鄰居大家都能跟著朋友，也稱呼舅舅，」老師詳細解說：「姐夫則是專有名詞，如果隨便叫人姐夫，表示姐姐的老公有很多位，這樣會被嘲笑的。」

本文擷自《台灣俚諺語-新解》（潘榮禮編著，前衛出版社）