美國眾院版的《台灣防衛法》要求美國國防部維持足夠能力來擊敗中國對台灣的侵略，並在法案生效後的5年裡針對達到此一目標的進展向國會提出年度報告。圖／公有領域，取自維基共享資源

繼美國聯邦參議員霍利上個月提出《台灣防衛法》後，同為共和黨籍的聯邦眾議員麥克·加拉格爾星期三(7月1日)也在眾議院提出眾院版的《台灣防衛法》，這個法案旨在應對中國對台灣不斷加大的軍事威脅，阻止中國對台灣採取造成「既成事實」fait accompli)的策略。

眾議員加拉格爾(Mike Gallagher, R-WI)在關於法案的聲明中說，面對中國共產黨咄咄逼人的軍事擴張，《台灣防衛法》(Taiwan Defense Act, TDA)將確保美國能夠持續滿足它在《台灣關系法》之下的義務。

聲明也提到前一天通過生效的「港版國安法」對台灣帶來的影響。

「昨天我們看到中國共產黨終結了『一國兩制』。沒有人能夠再對中國共產黨會和平統一台灣抱有幻想。」加拉格爾說，「如今早已過了終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時候了。台灣的自由是美國的重要國家安全利益，《台灣防衛法》將確保我們的軍隊有它所需的能力來阻止中國共產黨的侵略。」

參議員霍利(Josh Hawley, R-MO)也在聲明中說，「台灣是自由開放印太地區的關鍵(lynchpin)，如果中國共產黨被允許取得對台灣的控制，它就准備支配整個地區。那不僅是對我們在亞洲盟友和伙伴、也對美國人民的生命和生活都造成無法接受的威脅。我們不能允許那個情況發生。」

加拉格爾星期三還推文說，「昨天我們看到中國共產黨終結了『一國兩制』。我們必須確保台灣絕對不會掉入同樣的命運。我和參議員霍利的法案將有助於確保美軍有他們所需的能力和資源來阻止中國共產黨侵犯台灣。」

眾院版的《台灣防衛法》要求美國國防部維持足夠能力來擊敗中國對台灣的侵略，並在法案生效後的5年裡針對達到此一目標的進展向國會提出年度報告。

這些進展包括：擊敗一個針對台灣的「既成事實」的行動所需的目標；聯合作戰能力及現有可提供美軍對抗「既成事實」策略的組織、訓練和裝備的努力；關於最近一個國防部財年項目是否足以讓美軍有能力擊敗「既成事實」策略的評估；描述達到這些目標所需的額外資金或部隊態勢的調整。

近來中國軍機頻繁進入台灣西南部防空識別區，對台灣的軍事壓力也在不斷加大，引發許多對台海安全的擔憂。不過前美國在台協會台北處長楊甦棣告訴美國之音，五角大廈有充分的應變準備，不會坐視中國對台動武。

楊甦棣說，「美國國防部有各種應變計劃來防衛台灣，如果它被中國攻擊的話。所以對任何使用武力的企圖，中國都必須有非常、非常謹慎的思考，不僅是因為美國(對台灣)的承諾，也因為台灣本身就有非常強健的防衛能力。如你所知，要攻擊一個90海哩以外的國家，要比防衛它困難多了。」

對於美國在台海地區可能的介入，中國政府最近再度警告美國不要想打「台灣牌」。