2017年獨立中文筆會在香港舉辦會議，戴耀廷也參加，並發言。左起：廖天琪、戴耀廷、杜斌（杜斌是紀錄片製片人，作家，12月間在北京家中被拘捕，目前下落不明）圖／田牧

香港《國安法》全面圍剿民主派

1月6日這一天，全世界的目光焦距於華盛頓國會大廈，美國國會聯席會議正式認證選舉人團投票結果，並將宣布拜登為下一任總統。同一天的清晨，香港發生了驚悚事件，大批警方出動拘捕了眾多香港民主派人士，現據各國媒體報導：已被拘捕的有劉穎匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、範國威、朱凱廸、岑敖暉、黃子悅、伍健偉、馮達俊、王百羽、林卓廷、尹兆堅、鄒家成、張可森、梁國雄、岑子傑等人，還包括前立法會議員塗謹申、胡志偉、鄺俊宇、楊岳橋等，及前香港大學法律系副教授戴耀廷等53人。他們被控嫌涉違反「香港國安法」中的「顛覆國家政權罪」，這是典型的政治迫害，典型的加諸政治犯頭上的法律罪名。

選擇這樣一個日子進行拘捕行動，完全是中共政權一貫「趁人之危」、「渾水摸魚」的手法，趁世界目光都焦距美國時，痛下殺手鐧來對付「自己人」。本次是國安法實施以來被捕人數最多的一次，且均是著名的香港民主派人士，可稱是一次「圍剿行動」，是一次對香港民主與法制的全面鎮壓。

德國的每日新聞（Tagesschau）報導稱：香港有超過50人被捕，都是民主運動陣營中尤為活躍的著名人士，被捕者包括幾位前國會議員，比如現年58歲的香港民主黨前主席胡志偉、外號「長毛」的梁國雄等。去年中旬，中國「人大」和黨領導高層批準「港區國安法」，在香港公佈並立即實施生效。至此，法治和言論自由，逐步被蠶食，可以說， 通過這次的大逮捕，香港的法治獨立已經當然無存。



香港民主黨尹兆堅（左3）2021.1.6被控涉嫌顛覆國家政權罪。尹兆堅被警察帶到其地區辦事處進行搜查後正被帶往荃灣警署。圖／擷自香港民主黨臉書影片

敗選總統踐踏民主體制

港警的大拘捕，堪比「蓋世太保」之橫行，這是1月6日清晨給世人的當頭一棒，讓人們對專制極權的政府恨之入骨。然而幾小時後，太平洋彼岸、一向以民主制度領軍自由世界的美國，竟然發生了令人不敢相信的攻擊、顛覆民主體制的衝擊國會的惡性事件。而始作俑者、帶頭對民主制度發難的，竟然是即將下台的總統。

自11月大選結束，敗選的川普，就一再聲稱選舉有舞弊貓膩，他用合法及非法的手段，試圖翻盤，並且從未停止他的煽動言論，鼓動他的支持者來抗拒民主黨拜登的當選。那麼昨日（1月6日）下午美國國會山莊一度淪陷在非法入侵的暴民之手，其實並不令人拍案驚奇了。該日，上萬名抗議者搖旗吶喊，聚集在首都華盛頓特區，川普在白宮前發表講話，堅稱「絕不承認選舉結果」，向正在進行的國會聯席會議施壓，脅迫副總統彭斯拒絕確認喬·拜登選舉獲勝的結果。他的這番話不僅是「討拜（登）徼文」，簡直就是「煽動顛覆」民主制度的宣言，難怪群情激憤，暴民們血脈僨張，騷亂愈演愈烈，最終釀成了攻陷美國國會山莊，造成了4人死亡的悲劇，這無疑是對美國民主制度的公然踐踏。前總統奧巴馬、克林頓、布希集體發聲譴責。媒體也直指川普是整個事件的「指使者」。

美國和國際輿論目前都在猜測，是否將他任期最後這十來天「罷官」，遞奪他的公職。但是新總統將於1月20日上任，這短短時間內，是否還能按法律程序完成這一行動，尚不可知。然而，這位自戀而病態的過氣總統，會否在最後的時刻再來一個驚人的惡行，真是很難預測呢。



2019年獨立中文筆會在香港舉行五四研討會，前立法會議員梁國雄亦參加，並發表演講，談香港的言論自由。左起：齊家貞、梁國雄、何俊仁、廖天琪。圖／田牧提供

這次大選是民主制度的體現

借此談一些我們對美國總統大選的看法（有11月29日法廣採訪為依據，不是馬後炮）：

1、我們相信美國的民主制度，無論誰當選總統，都是美國人民的選擇。眼下美國社會出現的狀況，主要責任在川普的四年執政，當然前幾任總統任期內，沒有照顧到社會中下層人民的利益和福祉，貧富差距拉大，製造業流失到海外廉價勞工的地區，也造成積重難返的社會問題，不過這依然不至於動搖美國民主體制的根本，新政府如果能拿出魄力來解決這些問題，待以時日，一切都會過去，步入正軌。

2、我們沒有理由去懷疑美國的民主體制，懷疑美國民主黨（在川普嘴裡，民主黨跟社會主義的共產黨差不多），懷疑選舉有舞弊現象。其實各種調查證明，2020年美國的大選是歷來最為公正，誤差最少的選舉。美國每天每時每刻都有人死於武漢病毒，川普根本不管，卻全心全意地在籌劃他自己的變天、翻盤，教唆喬治亞州的共和黨負責人去「找」11780張票，欲翻轉選舉結果。真是賊喊捉賊，川普才是真正舞弊犯罪之人。拜登選舉勝出，各國首腦紛紛在第一時間祝賀他當選總統，歐盟與歐洲傳統民主國家的歡呼雀躍，難道都錯了？懷疑美國的民主體制，不啻是否定整個世界的民主體制，難道還要與之較量與對峙？

「川粉」們的幻滅

美國的那些華裔「川粉」們，特別是來自中國大陸的異議人士，應該清醒了，愛這麼一個毫無誠信，滿口謊言的總統，幻想他的「美國優先」、以及攻擊中國的言論和行動，就能把中共政權瓦解，無異緣木求魚。川普自己就是一個種族主義 （白人優先）、民粹主義者，他若再亂政下去，美國社會要開始「排華」了，你們享受而嚮往的自由、民主也將逐步萎縮，難道這是你們的追求嗎？

川普的「讓美國再次偉大」，其實只是一個噱頭，藉以抓住那些認為美國利益受到中國威脅的國民心理，先樹立一個「敵人」，讓民眾的憤怒不滿都發洩在「中國病毒」上，他這個抗疫無能的總統就可推卸責任。至於對台灣有利的幾個法案，也並非是川普所為，而是前任鋪的路。他對台最大的「功勞」是出售武器，為美國國庫添了些銀子。台灣朝野一些人士對這樣一個無德的商人總統寄予厚望，實在是竹籃子打水一場空。

美國副總統彭斯已宣布：拜登當選！美國代表著全世界的民主，現在「至關重要」的是，應該和平有序地完成權力轉移。

被國會山莊這場鬧劇一攪，香港人權與民主遭遇的圍剿與侵害這個嚴重的事件，就挪到次要位置了，這正是中共想看到的，人們必須警惕。民主制度有時出現危機，但是總能調節糾正，但是專制獨裁體制永遠沒有改善扭轉的可能。兩者之間，有著十萬八千里的區別。



2021.1.6上萬名抗議者搖旗吶喊，聚集在首都華盛頓特區，並進入國會山莊，造成混亂。圖／擷自公視新聞影片

中歐投資協定是否成了「軟肋」

歲末，歐盟與中國公開確認完成了「中歐投資協議」談判，雙方一些高官高度評價與讚揚了這份協議。

紐約時報指出：當歐盟與中國開始商討貿易投資協定時，歐盟的出發點是：保持與北京接觸，是改變其行為、使其成為國際體系息息相關者的最佳途徑。經歷了漫長的七年談判，該協定在歲末業已敲定。

問題是，中國是否已經改變？是否步入國際民主體系？事實上中國對香港的民主與法制，對新疆實施的種族迫害，對中國異議人士的鎮壓與審判，對台灣人民軍機軍艦的武裝威脅等，一絲一點一刻都未改變，想拘捕的民主人士，還是如常拘捕審判；對西藏、維族、蒙古族的迫害，年年歲歲一切照舊；飛機軍艦欲恐嚇的，照樣時常環繞台島……

國會山莊是偶發事件，真正的危險在北京

面對1月6日香港如此恐怖的大規模逮捕與鎮壓民主人士，歐盟、德國、法國等民主國家群體，似乎已軟弱無力、毫無章法可尋了。《印太行為準則》墨跡未干，「歐洲的價值觀適用於世界每一個角落」似乎已成廢紙？

社會有批評道：「歐盟因為擔心歐洲衰落，而急於和中國簽協議、放棄價值觀，但是放棄價值觀，恰恰會讓歐洲衰落真的成為現實。」這無疑已成為世人眼前的現實。

我們呼籲：國際社會、歐盟、德國政府，應該警醒了，不要只感嘆美國國會的那場災難，那是一個無良總統製造出來的意外亂局，國際真正應該警惕並采取強有力措施來對付的對象是中國，歐盟必須對港府（背後是北京）制定有針對性的制裁措施與法規。

新當選的美國總統拜登計劃「建立大型聯盟對抗中國」，會不會成為紙上談兵？歐盟以行動與協定落實了對中國的「綏靖政策」，拜登的「國際民主聯盟」還有幾成希望？不會讓整個世界「白等」吧？！我們在期盼中。



新當選的美國總統拜登（中）計劃「建立大型聯盟對抗中國」，希望不會成為紙上談兵。圖／擷自公視新聞影片