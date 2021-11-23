偶然讀著有關在大學時代真流行的一條歌《娟達啦妹啦》（Guantanamera），歌調真簡單活潑，會記得阮去山頂露營，暗時大家攏會圍營火做伙唱這條歌。當時並呣知這首歌的意義，呣知這首歌自1930年著是古巴人的愛國歌曲，原來上代先歌詞有取用古巴民族英雄雨勢馬抵（José Martí）所寫的詩句，予古巴人當做準國歌，歌名意思是「來自關塔那摩的姑娘」。1960年代在美國民謠演唱會大流行，歌詞有真濟無仝版本，現在是世界各國愛足球的群眾，在比賽場逐愛集體唱的歌。

雖然，後來唱這條歌的人，和我過去仝款，無一定知影這條歌潛在的歷史意義和政治內涵，不如過，我相信古巴和南美的人民，能當將這條歌唱到全世界人人愛唱，是因為怹唱出對雨勢馬抵的尊敬和感情。

雨勢馬抵被認為是拉丁美洲邁入20世紀上偉大的知識份子之一，伊是古巴獨立的聖徒（Apostle of Cuban Independence），古巴革命的烈士和民族英雄。伊的詩作影響真濟南美各國的詩人和文學家，伊反帝國主義、反壓迫爭民主、自由和正義的理念，繼續影響卡斯楚掌權後的古巴政治。

雨勢馬抵1853出世在哈瓦那一個真散鄉的西班牙移民家庭。一個真疼伊真好心的老師幫助伊去讀高中。彼時1868拄好遇著古巴第一次反西班牙殖民統治的獨立戰爭，叫做「十冬戰爭」（Ten Years' War）。1969伊才16歲，著真清楚認同自己是古巴人，真勇敢發表支持古巴獨立的文章在《自由祖國》新聞，閣因為伊寫批嗆一個支持西班牙的同學，致到被抓去判六冬苦勞。1871西班牙殖民當局決定將伊押轉去西班牙，准伊在遐繼續讀冊，希望伊挽回自己的西班牙人認同，盡忠西班牙。

在西班牙，雨勢馬抵進入馬德里的中央大學法學科，繼續和古巴被流放的異議份子做陣，並發表文章暴露殖民當局在古巴無人道對待受刑人的黑暗情形，向西班牙社會和歐美國家，訴求古巴獨立的正當性和必要性。1873伊在所住的公寓涼台，掛出馬德里出現的第一面古巴國旗。

1874年11月，雨勢馬抵完成法科學位和六冬刑期，伊著去巴黎在遐和法國大文豪雨果（Victor Hugo）見面熟識。在12月，因為名列黑名單，祙當轉去古巴，伊著開始周遊南美主要國家，教冊、寫作並宣傳古巴獨立，和真濟南美的作家、雜誌社和出版社建立關係。1878伊終就回到古巴，卻因為繼續推動獨立運動，隔年1879閣被殖民當局流放去西班牙。伊就閣由西班牙去法國，然後去紐約，1881伊在委內瑞拉辦政論雜誌，當時的委內瑞拉獨裁者對伊宣揚自由、民主和正義觀念祙爽，伊只好閣倒轉去紐約。伊著一直住在紐約，直到1895年5月，轉去古巴戰死。

這段留在紐約的時間，雨勢馬抵繼續發表政論和文學作品，促進美洲人民互相的認識，予伊在拉丁美洲非常出名。在真無閒中間，伊組織在地的古巴移民和流亡人士，計劃驅逐西班牙殖民者的細節，並成立「古巴革命黨」，結合前古巴革命失敗的軍人，準備登陸古巴號召古巴民眾起義。所有的準備在1895年初完成，真可惜，怹載武裝軍備的船在佛羅里達出海前，攏總被美國海關扣留。雨勢馬抵的革命軍登陸古巴後，必要的作戰裝備缺乏，在無到二禮拜，在一個小型對抗的戰鬥中，伊被西班牙軍隊拍死，成作古巴獨立革命的烈士。

Guantanamera - The Sandpipers