梅崇德（Fr. Igino Melate）神父，1920年出生於義大利Veroma省的Bevilacgua小城，自小在虔誠的天主教家庭長大，19歲加入了靈醫會，誓願為天主服務弱小的病患，他完成了藥學課程的訓練並於1946年晉鐸為神父，1947年他被派往遙遠東方中國的雲南，在昭通、會澤等地方參加建立醫院照顧痲瘋病患的工作，當時正值中國的國共內戰，1949年共產黨得勝後開始驅趕外籍傳教士並逮捕外國神職人員，靈醫會的成員只好撤退離開中國。1952年梅崇德和一批靈醫會士來台灣羅東，租下房子做為醫療傳道的地點，當年7月15日正式創立「羅東聖母醫院」由他擔任第一任院長。

梅崇德本身是藥師，在醫院中除了負責藥局的工作，還得打理醫院的財務和行政事務，當時台灣社會還很缺乏物資，凡事都得節省，但聖母醫院對貧窮病患常常減免醫療費用，加上有外國人醫師（如外科的OKI大醫師）醫術高明，又有外國進口的藥物療效甚好，這家「阿督仔」醫院知名度很快打響，慕名而來的病患日漸增多，院舍很快從12張病床擴充成100多床的醫院，並興建了外科大樓，為聖母醫院日後發展奠下了基礎。梅崇德神父善於自己調製藥物，像神農嘗百草一樣，他常自己做試驗研發藥品，他也教導同仁藥物的化學程式製作藥品，在院長任內他又創建丸山肺結核病院專門收治結核病患。他對員工非常照顧，常把義大利鄉親寄來給他的巧克力與員工分享，他還會利用黃豆炒焦磨成粉給靈醫會士們充當咖啡喝，對颱風天上班的同仁他會去關心並為員工準備食物，讓人感到特別的溫馨。在聖母醫院院務上軌道後，1961年他又被派往澎湖馬公同屬靈醫會的惠民醫院奉獻了五年。

1964年靈醫會為了培養護理人才，設立了「聖母護理職業學校」，梅崇德擔任創校董事並於1965年從澎湖惠民醫院調回羅東前往聖母護校，負責張羅經費籌建護校的大禮堂，在護校的學生中發現貧困家庭的，他會特別安排學生有打工機會賺取生活費，甚至減免宿舍費和學費，照顧了許多鄉下窮苦家庭的學生。在學校中他喜歡舉辦活動，讓老師和學生一起歡樂，每年聖誕節他會親自分送禮物給每一位老師，他也會教同仁唱義大利歌曲，視學校師生為自己的小孩。即使在護校忙碌工作，他也不忘常回醫院去探視病人，一直到晚年，他自己因糖尿病截肢，行動不便拄著拐杖，仍堅持要去病房關懷病人。1995年他安息主懷，埋葬在丸山的靈醫會墓園，他說：「台灣是我的家！」這位義大利神父最後變成了台灣人！



梅崇德神父（中，著西裝）與醫院同事合照。圖／擷自《忘了自己因為愛你》一書，羅東聖母醫院口述歷史小組編著

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集