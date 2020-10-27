南方影展台南在地深耕二十年，26日於晶英酒店舉辦走過關展危機之感恩餐會。圖／鄭光哲

2020南方影展邁入第二十個年頭，26日於臺南市晶英酒店舉辦走過關展危機之感恩餐會，現場由臺南市大家長黃偉哲與前代理市長現行政院秘書長李孟諺及多位文化界、教育界等貴賓蒞臨，宣告臺南年度影展盛會將於十一月開跑！

南方影展二十週年感恩餐會，特邀請臺南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、新聞及國際處長蘇恩恩、文化局長葉澤山、國立臺南生活美學館館長黃瓊瑩等長官貴賓出席外，更有以實際行動相挺出錢出力的、台灣電力公司、中華強友文教協會林貞君秘書長、東方設計大學校長葉榮椿等蒞臨現場，祝福南方影展邁向二十年新的展望里程碑。

大會邀請與會嘉賓，將象徵祝福的硬幣一同投入影展年度主視覺「奇幻藥丸」的罐頭中，希冀南方影展以在地深耕精神與全球獨立電影連線，釀造出在地關懷、全球發聲之醍醐味。



黃偉哲市長（右）代表所有與會佳賓，接受台灣南方影像學會林啟壽理事長（左）贈與感謝狀。圖／鄭光哲

黃偉哲市長代表所有與會佳賓，接受台灣南方影像學會林啟壽理事長贈與感謝狀，市長除感謝南方影展所有同仁的努力，讓南臺灣藝術與文化用電影的呈現讓全球熱愛電影與創作的愛好者都能看的見，也藉由南方影展的20週年慶祝大會，鼓舞南方影展能堅持人文關懷的宗旨，深耕臺南這個文化首都，讓臺灣優質影像創作能在國際影展上發光發熱。

今年除了因應武漢肺炎疫情與國際需求，南方影展與「Giloo紀實影音平台」合作，改為線上影展。台灣南方影像學會林啟壽理事長隆重宣布，自2021年開始南方影展將舉辦國際雙年展，一年舉辦南方獎全球華人影片競賽，一年進行全台巡迴及國際交流放映，目前已與釜山及澳門等亞洲數個國際影展單位接洽，計畫明年帶著臺灣優良影像作品與創作人走出臺灣，踏向世界獨立影像的層級，透過交流、討論，讓臺灣的優質影像作品發光發熱。

南方影展將於11月6日至13日在「 Giloo紀實影音平台 」免費上映，限時觀賞。影展期間將於南方影展臉書與入圍導演進行線上映後座談，千萬不要錯過喔！詳細資訊請密切關注南方影展官方臉書。



林啟壽理事長宣布，自2021年開始南方影展將舉辦國際雙年展，一年是南方獎全球華人影片競賽，一年進行全台巡迴及國際交流放映。圖／鄭光哲

官方網站 http://festival.south.org.tw/