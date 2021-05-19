22年前，法輪功信徒萬人，進京上訪，萬人靜坐，震驚國際，希望公安放過一馬，別再打壓，江澤民表面放軟，結果卻下令撲殺法輪功信徒，種下今天海內外反共聲浪。圖／擷自網路，民報合成

每年農曆年後，是上訪日子，規矩行之有年，據傳是沿自帝王時代，皇帝怕被地方官呼攏，所以搞出擊鼓鳴冤，現在鼓沒了，冤案還在，所以改成訴狀，還設一個信訪局，雖然上訪充滿兇險，但是中國底層奴隸樂此不疲，可見冤情很多且廣。

二十二年前，法輪功信徒萬人，進京上訪，萬人靜坐，震驚國際，希望公安放過一馬，別再打壓，江澤民表面放軟，結果卻下令撲殺法輪功信徒，種下今天海內外反共聲浪。

中國市井小民都知道：有三十二種事，在上訪時不可做，因為會危及生命安全，這些事包含靜坐、拉橫幅、喊口號等等，2008年已經由公安宣佈，等你犯規，抓你入監，其次，阻擋上訪行業盛行，這裡面的原因來自幹了壞事的地方官，擔心事情敗露，所以黑道生意在這段時間最好，除了黑道等待半途，綁架上訪者，多數案件是地方官勾結京城公安，直接把上訪者帶走，甚至關押，有不少上訪者進入京城也進入牢房。

上訪多兇險，除非對中共官員恨之入骨，否則不為，道理很簡單。

今年4月，來自四川數百名因為地下金融爆雷受害者上訪，不但被阻擋門外，還被專車押送回鄉，這種下場還算幸運，地下銀行吸金落跑，最後的資金落入官府口袋，你要老共吐出來，還給受害者，這事有點難。

老共把人民鎖死在土地上

搞地下銀行放高利賺錢，大部份是地方中產階級，老共對待還算文明，面對索要土地的農民上訪，就不會那樣客氣了，這種手段也符合毛澤東的教育，寧願得罪農民工，不要得罪知識份子，毛澤東相信沒讀書的人，不會搞革命，因此，老共建政，把農民鎖定土地上，對城市讀書人特別善待，城鄉二極制度，由此而來。

但是，城鄉二極制，越來越行不通，因為失去土地的農民工，正在增加，而且老去，失業回家照樣沒田可種，老共只好開放三級城市戶籍，吸引農民工，更讓老共害怕的是：受高校教育的年輕農民正在增加，他們不願變成傻奴隸，根據羅伯特在《低端中國》一書中預測，廣大不滿中共政策的讀書農民工，他們不會像父輩順服，這些人將是革命的火苗，推翻中共主力。

根據剛出爐的「中國人口普查」報告，從2010年到2020年，十年來，高校畢業農民增加 8％，每年高校畢業生將近千萬，其中30％失業，這些人才是中共政權隱患。

勞動節當天，就有一群外賣送達員，包含胖達、美團，你餓嗎？群聚北京，他們不學上訪老套，直接騎機車聚集，拉橫幅寫了「拒絕擔任廉價勞工」，控訴勞動剝削，公安在一小時後才驅趕群眾，創下先例，原因很簡單，能夠有能力在複雜北京送外賣，絕對是讀書人，不是單純農民工，毛澤東歷史指示：「可以虐待農民工，不要惹火讀書人」。

這場示威起頭是一份報告，一位北大碩士生陳龍，潛藏在外賣行業半年，親自下海，歷經調查分析，寫出勞工如何被資方剝削，研究報告直接導致這場示威。

失業高校生，在北京上海送外賣，相當普遍，月薪七千人民幣，不輸給上班族五千塊，工作辛苦可想而知，但是至少比進工廠自由。

中共正面臨人口紅利流失，早期聽話的農民工老了，年輕一輩不進工廠，所以造成缺工嚴重，中共經濟現在正處於停滯性通膨危險期，物價上升，人民內需軟弱，習近平雙循環已經破功。

習近平想拉抬經濟，又要打壓勞工，兩手策略相互矛盾，左腳踢右腿，經濟危險時刻已經到來，七十年來，數億口被老共犧牲的農民工，將用憤怒生氣火把推翻老共。



中共正面臨人口紅利流失，早期聽話的農民工老了，年輕一輩不進工廠，所以造成缺工嚴重，中共經濟現在正處於停滯性通膨危險期。圖／中國上海捷運，Alex拍攝