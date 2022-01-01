在中國發跡的影星夫妻檔——林瑞陽和張庭的化妝品牌日前遭檢舉品質有問題。示意圖／擷自TST庭秘密微博

在中國的台灣有錢人要小心了，現在的中國只有一句話可以形容：「處處有鐮刀，到處割韭菜」，生活在中國的台灣人，身家安全越來越缺乏保障，已經不是閉起嘴巴，就可以安然度過了，可是仍然有不少台灣老藝人，還高調炫耀手上的中共紅色身分證，我們只能問，腦袋真的沒問題嗎？

台灣的遠東企業集團，被割了韭菜之後，中國「帶貨女王」薇婭被割了60億台幣最驚人，現在鐮刀揮向在中國發跡的影星夫妻檔——林瑞陽和張庭，這對夫妻檔對外宣稱資產1500億，2018年還高調炫富說：一年繳稅21億，嚇壞很多人，這對銀幕夫妻檔在上海豪宅就有500坪，曾經參訪的記者說「根本是一座迷宮，貧窮限制我們的想像 」。

很多人還記憶猶深，2019年，這對夫妻檔帶著員工，揮舞著五星旗，滿臉笑容高喊：祖國生日快樂，台灣的媒體還警告說：你倆還想回台灣嗎？事隔兩年而已，現在是祖國樂，我不樂，財產被老共凍結26億台幣，還必須陪著笑臉對老共說：「感謝調查」；調查恐怕只是開始而已，未來，這對銀色夫妻是否要坐牢，公司是否被關閉，消費者是否索賠，財產是否一夕丟光，恐怕才是林瑞陽要傷腦筋的；他們要知道，老共的抄家手法源自清朝，那可是不講理，也不講情的。

林瑞陽曾經被台灣影藝界稱為第一名小生，愛上主演瓊瑤電影的女星曾哲貞，兩人相戀而結婚，但是，林瑞陽後來移情別戀，又愛上也是女星的張庭，張庭從育達商職畢業，17歲就踏進影視圈，演了不少電視連續劇，但是，林瑞陽的小三事件，始終不露口風，直到1998年，紙包不住火，曾哲貞發現林瑞陽有外遇，兩人婚姻才走上絕路，很幸運的是林瑞陽運氣好，他沒有像王力宏帶衰，碰上厲害的大老婆，曾哲貞帶著孩子默默離開，不吵不鬧，孤獨培養自己的孩子。

2000年，林瑞陽和張庭決定西進中國，張庭到上海師大念書，一邊也開啟中國影藝事業，林瑞陽的第一桶金來自房地產，瑞陽地產還在美國掛牌上市，可以想見業績應該不錯。

2002年，林瑞陽與張庭訂婚，這時候的中國，已經加入世貿組織，進入全民掏金熱火朝天時代，林瑞陽正好趕上這波中國掏金熱浪，人民幣的累積自然不在話下，到2008年，林瑞陽已經是上海灘有名地產大亨，但是，更大的事業還在等待他們開發。

2013年，這對夫妻成立達威爾貿易公司，並且以微商身分「TST庭秘密」在網路上販售保養品、化妝品，當時，中國的傳銷執照並不好申請，但是，林瑞陽用合法掩護非法，大搞傳銷，所謂一山不容兩虎，賺錢畢竟會讓旁人眼紅，對林瑞陽檢舉的信函滿天飛，但是，林瑞陽還是安然度過了。

客觀來說，老共的法律不明，才是事件真正原因，老共改革開放之後，很多搞傳銷成功的公司，就想進入中國，例如美國安麗，台灣雅芳，問題是，老共不知道傳銷是甚麼？一直到1996年，國務院才在壓力關說下，弄出一套管理辦法，一夕之間發出40幾張執照，但是，到了1998年，國務院發現傳銷問題一籮筐，根本是龐氏騙局，一紙命令下來，又開始風聲鶴唳的取締，搞到經營企業不知道如何是好，到了2005年，國務院有關傳銷管理辦法，才正式出爐，但是，偷跑的企業一大堆，有人成功，有人失敗，林瑞陽應該是成功的一群，估計中國搞這種多層次傳銷的人員，少說有一千萬人，意思就是還有更多人和家庭靠它吃飯。

不只是檢舉張庭的化妝品品質有問題，使用之後，臉部被毀容等等，因為，所有產品都在中國做代工，技術程度與外國不能比較，一張面膜成本一塊人民幣，可以包裝後賣到一百人民幣，很多中國女士寧願到台灣購買，至少台灣品質有保證，儘管如此，張庭的TST仍然火紅賺錢。

張庭的事件爆發後，打落水狗的粉紅出來了，你在中國喊祖國萬歲也救不了，消費者爆料，張庭的推銷術就是傳銷，抓老鼠大會，一次花兩萬人民幣購買，就成為菁英隊，可以有林瑞陽的微信，更有人爆料產品堆積如山，已經有一千個下線，但是還是等不到發紅利，這些傳銷的老問題也一一出現了，多年來，一堆檢舉信函都無法打倒林瑞陽，可見林瑞陽的背景深厚，在中國，有錢就有背景，這是馬路皆知的事，這一次，12月23日的檢舉才到，五天內，石家莊的司法檢調就有大動作了，因為，割韭菜的時間到了，在老共眼中，你的財產就是共產黨財產，沒有共產黨睜眼閉眼，你也無法賺錢，老共的法律是假的，法律陷阱是真的，習大王的意旨也是真的。

1949年剛革命的老共沒錢了，老毛痛罵老蔣把錢帶走，此事半真半假，於是，老毛下令開始抓地主公審，分地主財產，現在，共產黨西裝才穿了幾年，就不穿了，拒絕扮演紳士，正是所謂「時窮鬼現身」，習近平也只會學習老毛那一套，所以，老共的土匪本性又出現了，搞一帶一路，搞外交大撒幣，搞太空武器，搞到國窮財盡，美國霍普金斯大學國際研究院的教授哈爾布蘭斯，最近在「外交政策」上發表一篇文章說「中國就是一個即將崩落的帝國」，喊一聲共富口號，欺騙十四億人，很多好端端的賺錢企業，一一被習近平整倒，只要看老共割韭菜的醜態，就知道這個國家氣數已盡。



林瑞陽在個人微博發文感謝河北石家莊政府，將積極配合相關部門工作。圖／擷自林瑞陽微博