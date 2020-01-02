有時候會想起香港，因為我已經好幾年無法進入香港，甚至過境，偶而懷念香港的朋友，經歷「反送中」運動後，如今多了幾分傷感。

昨天讀到一位22歲的香港女孩給台灣的信，信裡說，她出生於97年回歸那年，港英政府走了，以為生命會很美好，長大後才知道並非如此，歷經街頭的拚搏，這位香港女孩說，香港已經為台灣做了示範，但是，生命不能示範兩次，讀完，內心激盪不已，香港呼喊自由的「布拉格之春」，還未完成，但是，台灣卻很可能自己斷送自由，從現實面來看，台灣根本就是香港。

12月31日，紅色小丑集體上街，包圍立法院，企圖阻擋「反滲透法」的立法，國民黨立委則扮演內應的杯葛行動，包含統促黨，新黨，勞動黨，藍天聯盟，紅色小丑一一現形，這批人過去還打著捍衛中華民國口號，遮遮掩掩，現在，乾脆丟開面具不演了，白狼更直接說，「我就是中共同路人，不只是代理人而已」，你能拿他怎樣？誠如國安局所言，這批人恐怕只是搞亂台灣社會的冰山一角，但是，長期以來，無法可辦，現在終於有了「反滲透法」，超過五成的民意認為必須立法，才能確保台灣安全，而打著「台灣安全」競選口號的老韓，卻以言論自由當擋箭牌，反對立法，難道，台灣安全要靠中共保護？或者說，台灣只有向中國投降，才能換取和平？

台灣長期被紅色中國螞蟻滲透，至少有10年以上，美國情治單位多次示警，去年地方選舉，境外網軍和內部被收買的媒體聯手，製造假訊息，搞造神運動，執政黨地方政權一夕崩潰，客觀來說，就算有些施政不如理想，但是，一口氣丟掉3分之2執政縣市，也是空前紀錄，因此，紅色滲透才引起注意，還記得那一句經典的話，「敵人早已經在國內」，政府的驚醒太慢，也成了台派團體不滿政府的所在。

2020大選，本來中共統戰單位認為已經勝利在望，培植已久的代理人成功被提名，不久可以順利操控台灣，為美中貿易戰爭扳回一城，氣死美國人，沒想到天意不從人願，或者說老天可憐台灣，國民黨候選人一路低劣演出，被看破手腳，把詭辯當作智慧，謊言當作武器，國政藍圖一片空白，假庶民真相被媒體拆穿，從別墅事件，炒樓事件，到麻將屋，砂石門，一堆不堪聞問的黑歷史被掀到桌上，形象一夕崩盤，加上選上市長後，開始權力膨脹，積極登峰，還沒想到高處不勝寒的典故，搶來的位置必定燙手，如今開始怨恨媒體的監督檢驗，也只顯示自己的心虛而已。

台灣認同是社會多數共識

但是，徘徊在中國和台灣之間，選擇中國認同或台灣認同，並不是罪過，就好像「天下雜誌」最新的民調，30歲以下的年輕人60%選擇獨立，30歲以上的公民有超過50%選擇獨立，這個數字顯示，台灣認同已經是社會大多數，如果中共能夠明白這個大趨勢，那麼，強迫台灣人要當中國人，甚至讓出土地，根本就是緣木求魚，台灣人永遠做不到，既然如此，大家坐下來開誠布公，一套好的「國籍歸化法」，就可以解決台灣目前的困境，讓熱愛中國生活者回歸中國，而不只讓這批人成為兩邊游離的鬼魂。

藍營政客如果真愛台灣，不希望看到海峽戰火，霸權的一方，本來就應該先表示和平，撤除飛彈，宣示不會以武力侵犯台灣，承認台灣主權，這樣子才有和談的誠意，以及交往的理由，否則，台灣和中國脫鉤，將是新國會的首要工作。

我有不少眷村第二代朋友，他們的父祖輩回去故鄉後，仍然選擇落居台灣，可是遇到選舉，還是票投認同中國的政黨，這一點令人好奇，追根究底就是潛意識中國情感作崇，骨子裡卻是對台灣的歧見，就好像大航海時代的歐洲人，看不起馬鈴薯一樣。

大航海時代透過植物種子大交換，南美的馬鈴薯來到歐洲大陸，因為歐洲社會根深蒂固的基督思想，把馬鈴薯當作是魔鬼的作物，他的根莖來自地獄，甚至認為吃了馬鈴薯的人，會罹患麻瘋病和梅毒，懷孕的女人吃了馬鈴薯，會產下怪獸，一直到18世紀，歐洲的馬鈴薯僅僅提供監獄的犯人食用，巴拉圭異議作家加里亞諾說，「這是來自宗教和歷史的偏見」，就好像今天這群替紅色中國出頭上街抗議的人，長期迷信大中國主義，被強迫洗腦，堅信台灣是中國的領土，卻不願意理性看待歷史的證據，台灣被大清統治220年，名字也不叫中國，大清國是滿族建立的國家，過去稱呼女真族，日本人治台50年，戰後，台灣的主權至今沒有定論，他既不屬於中華民國，也不屬於中國，但是，1945年，國民黨政權受盟軍委託佔領台灣，或者說，台灣這塊土地在1949年拯救了兵敗的國民黨政府，就好像馬鈴薯在歐洲大饑荒，拯救了歐洲人民一樣，所以，請這些中國認同者，對台灣多一分理解，就可以多一分認同感。

97香港回歸後，自由民主的期待被中共摧毀，香港人用「反送中」運動的血淚故事，替台灣做了示範，宛若上帝給與台灣的恩典，台灣不願意變成香港，那麼實施民主防衛機制的「反滲透法」，更是守護台灣唯一的機會，要記住，生命不會做兩次示範。