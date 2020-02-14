美國參議院外交委員會成員克魯茲2月13日在國會提出〈台灣主權象徵法〉(Taiwan Symbols of Sovereignty Act, Taiwan SOS Act)通過後，將允許台灣到美國訪問的政要和軍事人員佩戴他們的國徽或穿著軍服。示意圖／總統府資料照

美國參議院外交委員會成員克魯茲2月13日在國會提出〈台灣主權象徵法〉(Taiwan Symbols of Sovereignty Act, Taiwan SOS Act)，允許台灣外交官及軍事人員在美國從事公務時可以展示（佩戴）他們的國旗並穿著軍服。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz, R-TX)在一個聲明中表示，這個法案將推翻歐巴馬政府2015年在一個機密備忘錄中，「應中國共產黨要求」，禁止台灣展示其青天白日滿地紅旗幟所設下的限制。

備忘錄中的指導方針限制了美國對台灣的支持，它們甚至禁止美國國務院和國防部在社交媒體上貼出這些台灣主權的象徵。

克魯茲將提這個法案的信息自去年11月即傳出，不過一直到星期四才在多名參議員連署後正式在國會中提出。

除了克魯茲外，這個提案獲得8位共和黨參議員的連署，包括科頓(Tom Cotton, R-AK)、霍利(R-MO)、托德·揚(Todd Young, R-IN)、魯比奧(Marco Rubio, R-FL)、斯科特(Rick Scott, R-FL)、科寧(John Cornyn, R-TX)、薩瑟(Ben Sasse, R-NE)、布萊克伯恩(Marsha Blackburn, R-TN)等人。

「美國不應該聽從中國共產黨的命令，強迫一個自由、民主政府的軍事人員及外交官隱藏他們的國旗或丟棄他們的制服，」克魯茲說，「隨著中國對台灣和我們在地區的朋友敵意更為加深，至為重要的是美國和全世界堅定不移的與台灣站在一起。允許台灣官員在美國時驕傲地展示他們的國旗，是朝正確方向邁出的一步。」

阿肯色州參議員科頓也說，「美國持續在與台灣的關係上採取帶有反效果的自我設限，〈台灣主權象徵法〉(Taiwan SOS Act)及〈台灣保證法〉(Taiwan Assurance Act)兩個法案將深化我們與民主台灣夥伴的經濟與安全合作。」

「在每一個轉折點，中國都企圖脅迫全球國家接受他們的世界觀，而令人感到悲哀的是，這甚至也適用於美國政府。是時候我們抵抗中國共產黨並承認我們的朋友及盟邦，無論中國將如何反應。而這要從台灣開始，「印第安納州參議員揚說，『台灣』、台灣的軍事人員和政府，都應該被以和其他任何一個主權國家一樣的方式對待。」

佛羅里達州參議員魯比奧表示，他很榮幸能與其他同僚一起提出這個法案，「這將允許台灣到美國訪問的政要和軍事人員佩戴他們的國徽或穿著軍服。他說，「在北京正在增強對台灣的國際孤立時刻，這個法案將進一步強化美台關係。」

佛羅里達州參議員斯科特說，「當共產中國持續打壓台灣的自由時，美國與我們的盟友站在一起比以往任何時候都要來得重要。」他說，台灣是「全世界民主力量的重要提示」，他很榮幸可以作為這個支持台灣的重要法案連署人。

「習主席和北京的共產黨人正在加倍對台灣的鼓勵，美國將捍衛我們的盟友，」內布拉斯加州參議員薩瑟說，「這個法案是一個小卻有意義的團結信號，它允許台灣國旗在美國土地上飄揚，並且在國務院和美國軍方社媒上出現。」

田納西州參議員布萊克伯恩說，「美國應該允許台灣人以他們認為合適的象徵來表達他們的愛國心，私人企業也應該有靈活性來抗拒中國的壓力。如果美國要充分支持台灣人民，我們就應該承認台灣人民想要表達他們愛國心的渴望，就像我們也會想要表達我們的愛國心一樣。」

克魯茲去年10月在一個印太地區的訪問之旅曾與蔡英文總統會面，並與台灣外交部長吳釗燮共同舉行記者會。他還參加了台灣雙十國慶的慶祝儀式，成為35年來第一個參加這個慶典的美國參議員。



德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz, R-TX)2月13日在國會提出〈台灣主權象徵法〉(Taiwan Symbols of Sovereignty Act, Taiwan SOS Act)案。圖／公有領域，取自維基共享資源