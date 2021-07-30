劉啟群，1954年生，台北新店人，台北醫學院牙醫學系畢業，本來是自己開業在診所照顧病人的牙醫師，他也熱心公益參與了台灣醫界聯盟（由李鎮源教授發起，主張廢除刑法一百條及關心台灣參與W.H.O.的民間組織），也擔任台北縣牙醫師公會的理監事職務。1995年他得知新竹縣尖石鄉的醫療資源缺乏，原住民就醫非常不便的問題後，號召了一批熱心服務的醫療人員，開始上山從事義診的活動，後來義診的次數逐漸增加，義診的範圍也擴及台灣各山地部落和偏鄉，甚至遠到世界各角落，參與義診的志工醫療人員也擴充到各領域，終於成立了「路竹會」（Taiwan Root）這個國際知名的台灣義診團體。從1999年第一次國外義診，是前往馬其頓共和國，當時路竹會是第一個全亞洲進入馬其頓的醫療團，在難民營的不眠不休提供優質的醫療服務打響了台灣路竹會的知名度，登上了國際知名媒體如CNN、BBC的報導。之後每年路竹會都有安排國外義診，26年來足跡踏遍將近50個國家，從中南美的亞馬遜叢林、玻利維亞到東南亞的印尼海嘯、尼泊爾大地震、到中亞的蒙古大草原、到非洲布吉那法索…，幾乎有國際災難緊急醫療救援需要的時候，台灣路竹會的醫療團就出現在世人的眼前，已經贏得國際人道救援總署高度的肯定！

路竹會完全是自力更生自掏腰包從事義診，參加的醫療人員和志工不僅要出時間出人，也要出錢，所有費用不向政府申請也沒有尋求贊助，每次行程排出來接受會員自由報名，報名的人自己繳交該負擔的費用，每次總是一下子就報名額滿。劉啟群非常感謝路竹會的所有成員和志工，26年來就靠著大家熱心的參與，路竹會不僅活下來，還越做越起勁，義診總次數早就超過400次！他自己更笑說路竹會也沒開過什麼會，也沒選過什麼會長，反正大家同心協力不求回報，只想做義診去到需要的地方，把台灣人的醫療品質和愛心傳給需要幫助的人。經過多年的服務累積了成果，聯合國非政府組織（CONGO）來信邀請路竹會參加他們的年會和論壇，劉啟群也因經常出國義診結識了許多國際上的朋友，像是南亞海嘯時，國內募集的物資有18個貨櫃堆在外交部的倉庫，由於沒有邦交讓台灣受到很多國際上政治打壓，但幸好他們在斯里蘭卡的義診建立的人脈，才能順利將台灣救援的物資送出去！

有人問劉啟群，路竹會的名稱怎麼來的？他笑說這不是宗教名稱，也和地名無關，只是緣於在台灣山區義診的「路上常見竹林」，又引申其「路途不斷、竹謙有節」的意義，而路竹會的會徽以甲骨文的「竹」字為造型，和紅十字融合，以紅色象徵熱血和大愛，無限燃燒完全奉獻。如今劉啟群年近70，但仍充滿活力每個月帶領路竹會的義診醫療團，上山下海甚至遠征國外，把台灣人的大愛散播在人間！



台灣路竹會網站。圖／擷自台灣路竹會網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集

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