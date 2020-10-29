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每日國際焦點
美國國務卿蓬佩奧前往斯里蘭卡與馬爾地夫挖中國牆角，美國將首度於馬爾地夫開設大使館。下一站將往越南。蓬佩奧馬不停蹄建立美國的印太戰略包圍網。
川普政府壓低美國允許接納難民人數上限，降至1.5萬人。
川普政府解除美國政府資助以色列於佔領區研究的禁令。相當於默許以色列繼續屯墾佔領區消滅巴勒斯坦。以色列與黎巴嫩進行第二回合的海域談判。
印度
先前立法允許印度人在賈姆穆與喀什米爾購買土地，被認為是滲透侵蝕喀什米爾，引起大反彈，印度為此修法。
斯里蘭卡
美國國務卿蓬佩奧表示中國為斯里蘭卡與馬爾地夫帶來混亂失序。
美國將首度於馬爾地夫開設大使館。
越南
美國國務卿蓬佩奧將前往越南。
法國
英國呼籲北約盟國捍衛言論自由，力挺法國。
馬來西亞召見法國大使抨擊諷刺漫畫反伊斯蘭。
法國稱土耳其對諷刺漫畫的反應是仇恨心態。
土耳其表示將對法國採取合法外交行動。
土耳其稱法國諷刺漫畫是對伊斯蘭發起十字軍。
埃及表示當穆斯林遭冒犯，言論自由就必須停止。
英國
歐盟表示，將特例允許英國脫歐後，以非歐盟成員身分，與美國一起加入歐盟聯合防禦計畫。
美國
川普政府壓低美國允許接納難民人數上限，降至1.5萬人。
9月貿易逆差縮小，出口增加2.7%，進口微降0.2%。
以色列
川普政府解除美國政府資助以色列於佔領區研究的禁令。相當於默許以色列繼續屯墾佔領區消滅巴勒斯坦。
以色列與黎巴嫩進行第二回合的海域談判。
土耳其
總統艾爾段表示若土敘邊界民兵尚未清除，土國就有權出兵。
奈及利亞
為了壓制抗爭，考慮管制社群網站。