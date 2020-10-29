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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧前往斯里蘭卡與馬爾地夫挖中國牆角，美國將首度於馬爾地夫開設大使館。下一站將往越南。蓬佩奧馬不停蹄建立美國的印太戰略包圍網。

川普政府壓低美國允許接納難民人數上限，降至1.5萬人。

川普政府解除美國政府資助以色列於佔領區研究的禁令。相當於默許以色列繼續屯墾佔領區消滅巴勒斯坦。以色列與黎巴嫩進行第二回合的海域談判。

印度

先前立法允許印度人在賈姆穆與喀什米爾購買土地，被認為是滲透侵蝕喀什米爾，引起大反彈，印度為此修法。

斯里蘭卡

美國國務卿蓬佩奧表示中國為斯里蘭卡與馬爾地夫帶來混亂失序。

美國將首度於馬爾地夫開設大使館。

越南

美國國務卿蓬佩奧將前往越南。

法國

英國呼籲北約盟國捍衛言論自由，力挺法國。

馬來西亞召見法國大使抨擊諷刺漫畫反伊斯蘭。

法國稱土耳其對諷刺漫畫的反應是仇恨心態。

土耳其表示將對法國採取合法外交行動。

土耳其稱法國諷刺漫畫是對伊斯蘭發起十字軍。

埃及表示當穆斯林遭冒犯，言論自由就必須停止。

英國

歐盟表示，將特例允許英國脫歐後，以非歐盟成員身分，與美國一起加入歐盟聯合防禦計畫。

美國

川普政府壓低美國允許接納難民人數上限，降至1.5萬人。

9月貿易逆差縮小，出口增加2.7%，進口微降0.2%。

以色列

川普政府解除美國政府資助以色列於佔領區研究的禁令。相當於默許以色列繼續屯墾佔領區消滅巴勒斯坦。

以色列與黎巴嫩進行第二回合的海域談判。

土耳其

總統艾爾段表示若土敘邊界民兵尚未清除，土國就有權出兵。

奈及利亞

為了壓制抗爭，考慮管制社群網站。