中國併吞台灣的政策從未改變，台灣除了鞏固國防外，必須建立國際關係，最重要的是對美、日關係，所以台派人士主張「聯美日拒中」。可是統派人士不認同台灣的主權，因而主張「聯中抗美日」，他們責怪台派人士「逢中必反」，事實上是他們「逢美日必反」。這也很奇怪，不認同台灣，也不回歸祖國。對於台灣人來說，除了保衛台灣外，還要衡量哪一個國家將台灣當作朋友，哪一個國家壓迫台灣。

日本提供台灣124萬劑新冠疫苗由日本航空於4日從成田機場出發，下午二時運抵台灣桃園機場。不少日本網友感謝過去台灣對2011年日本311震災的幫助，表示「起飛後1～2個小時就會到，兩邊在這麼近的距離內有個好朋友真不賴。疫苗費用？10年前就收到啦」、「再多給一點也不錯，東北震災時台灣可不只捐這一點，回禮就要加倍奉還」、「東北大地震的恩情，此刻正是回報的時候，加倍奉還都嫌不夠」。

只因為台灣在三一一震災幫過日本，全體日本人就念念不忘，2017年在阿根廷機場碰到日本旅客，他們誤認筆者一位朋友為日本人，談開之後知道我們是台灣人，全體日本旅客來向我們鞠躬，感謝台灣人在三一一震災對他們慷慨解囊。日本人的反應，讓台灣人覺得「施比受更有福」，這種道理中國人永遠不能體會。

早期中國發生天災時，台灣人也捐了巨額金錢，中國不只不感恩，還對台灣文攻武嚇，更在國際社會打壓台灣，台灣發生921震災時，中國不只不協助，還禁止蘇俄救災飛機飛越其領空，耽誤了救災的黃金時間，令台灣人心灰意冷，造成後來發生天災時，台灣只剩下宗教界及統派還繼續救援。

面對武漢肺炎肆虐，日本積極幫助台灣，中國卻想盡辦法阻礙台灣參加世界衛生組織的活動，最可惡的是用盡手段阻礙台灣採購疫苗，若真的將台灣當作中國的一部分，看到台灣人面對災難，就算不協助，也不該落井下石。日本則在各方面協助台灣，中國將台灣人當作敵人，日本卻將台灣人當作摯友。

中國國民黨不解的，台灣受到日本統治，為何不只不恨日本人，還對日本人釋出很大的善意？人的關係是雙向的，就是台灣人與日本人之間彼此釋出善意。台灣人曾經對中國人釋出善意，只是熱臉貼到冷屁股，中國永遠不會有善意的回應，這種經驗台灣人早就嘗試過，終戰初期，台灣人以迎接祖國的心情對待中國國民黨政權，該黨卻以殖民統治的心態對付台灣人。

中國國民黨及中國共產黨先後壓迫台灣人，使絕大部分台灣人「反中」，可笑的統派人士綁架中國國民黨，以中國法統的心態在台灣爭政權，將促使該黨永遠在野，他們不了解台灣人早就將中國法統掃進垃圾桶，哪來掌控政權的空間？



作者指出，人的關係是雙向的，就是台灣人與日本人之間彼此釋出善意。台灣人曾經對中國人釋出善意，只是熱臉貼到冷屁股，中國永遠不會有善意的回應。圖為觀光局在臉書貼文表達感謝，擷自交通部觀光局臉書