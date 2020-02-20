而在新型冠狀病毒疫情期間，佔中國經濟近三分之一的製造業受到衝擊。（圖為武漢火神山醫院）圖／取自中國國防部網站

上海美國商會本週一項調查顯示，有三分之一的企業打算，如果工廠不能夠開工，將把業務轉到中國以外；受訪企業還將物流問題和尋找替代供應作為未來2至4周最大的業務挑戰。

這項調查訪問了109家在上海、蘇州、南京和長江三角洲地區有製造業務的企業。

隨著中國貿易的結構升級，中國在全球價值鏈中的角色愈發重要。據法國外貿銀行的預測，2003年「非典」期間，中國製造業出口份額僅有8%，但2018年已上升至19%。

該行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia）在一份研究報告中表示，近年來，其他地區對中國供應鏈的依賴有增不減。

她寫道：「中國減少從世界其他地區進口中間產品，並正在推動除大宗商品和高科技產品以外的供應鏈的垂直一體化；相比之下，世界其他地區在進口中間產品方面對中國的依賴卻只增不減，例如美國、歐洲、新加坡和越南。」

而在新型冠狀病毒疫情期間，佔中國經濟近三分之一的製造業受到衝擊。許多製造商無法復工，因為他們無法獲得原材料供應，而且他們的工人被隔離。許多公司還面臨違約處罰。

中國1月居民消費價格(CPI)同比上漲5.4%，創下2011年10月以來的最高月度漲幅，而製造業PMI則跌至50%的3個月低點，這說明中國商品的需求和供應之間的差距正拉大。