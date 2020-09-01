尋找沒有傷害的藥—再版序（作者）

「尋找沒有傷害的藥」出版至今已經6年了，醫學日新月異，短短數年醫療技術有了更多突破。二十一世紀的醫療不只要消除疾病，更要幫助人們找回健康，維持年輕活力。上個世紀末生物醫學突破性的進展，開啟醫療技術的新頁。基因工程技術的進步完成了人類基因體解碼的壯舉，人體奧秘一一被解開。各種分子診斷工具的開發，使預防醫學不再只是一種理念，而是可實踐的醫療方法。細胞生物學的進步所引發的再生醫學浪潮，帶來醫療技術的革命，讓人類長久以來所追求長生不老的夢想，不再遙不可及。

我們的研發團隊，根據二十一世紀的醫學潮流，研發創新醫療技術，提供最尖端的醫療服務。醫學三大潮流分別是「功能性醫學」、「個人化醫學」與「再生醫學」。

「功能性醫學」與「疾病醫學」的差異是「功能性醫學」能夠在人體功能運作開始發生異常時，透過功能性檢查提早察覺，並提早治療以避免疾病的產生，是一種預防醫學的概念。這種概念就像車子的定期保養，把車子的性能調整到最佳狀態，而不是等到引擎壞了，才來修理。現代人都知道車子要定期保養，卻往往忽略了每天使用的身體，等到生病才要用化學藥物、手術、放射線等極端的手段來治療，常常為時已晚。

「個人化醫學」是人類基因解碼後的後基因時代的醫學趨勢，每個人是獨特的個體，基因背景都不相同，因此不能一視同仁，都使用相同的治療方式。每個人的治療方式都應該根據個人體質，量身訂做的最適合的治療方式，才能達到最高療效。大家都知道衣服要量身訂製，醫療如此嚴謹的大事，更需要個人化，才能提高療效，減少副作用。

「再生醫學」是生物醫學的一大進步，人類抗衰老、回春、延年益壽不再是夢想。以前一旦細胞衰老或受損，沒有任何仙丹妙藥可救。然而拜細胞培養技術的進步，細胞成為一種治療工具，使用幹細胞修補或汰換老舊受損細胞，恢復組織器官的機能，已經成為可以臨床使用的醫療技術；或是使用免疫細胞療法來治療癌症，在國外已進入三期臨床試驗。再生醫學使得二十一世紀的醫療技術有了翻天覆地的改變。

這幾年我們研發團隊有許多新的研發成果與心得，值得再另著一書，與各位讀者分享心得。然而資料多而龐雜，一時間上無法整理完善。只能藉本書再版之際，僅將一些臨床心得增補於本書的最後，作為附錄，與同道好友分享。在浩瀚醫學穹宇中，但求略盡螢燭之光。

作者簡介

許庭源 醫學博士。小兒科專科醫師、新生兒學專科醫師、急救加護專科醫師、兒童過敏免疫專科醫師、成人免疫專科醫師。現任台灣整合醫學協會理事長，安禾診所院長。

其他著作有《中西醫結合病例討論》、《免疫學》、《益生小精靈》、《坐月子地圖》、《過敏捕手》