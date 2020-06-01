2016年，美國大選，川普只要面對群眾大會，最喜歡說一個故事，「蛇」，故事來自伊索寓言，一位慈悲婦人在花園裡發現一條奄奄一息的蛇，於是，好心救治了蛇，等待蛇健康復原了，蛇就把婦人吃掉了，婦人尖聲大叫，蛇回答說：「妳真是笨死了，當妳收容我進屋時，就已經知道我是蛇」，剛開始執政，川普認為難民是蛇，現在才知道，中共才是真正大蛇。

美中尚未宣布斷交，但是，第一場戰役已經在香港打響，如果局面發展到軍事衝突，俄羅斯專家評估，中美軍事衝突，美國在一小時之內會扣倒中國，原因很簡單，美國在這20年從未停止戰爭，也沒離開過戰場，但是，中共解放軍基本上是紙上談兵有餘，實際打架不足，看看中印衝突就知道，40年前丟石頭比賽，現在還是丟石頭比賽，長進不多。

川普高喊蛇來了，把中共突襲香港，改變現狀，視為另一場太平洋戰爭，日軍突襲珍珠港翻版，利用歷史記憶，勾起美國人的憤怒，有了這種情緒，川普對中共下手的理由就可以合理化，更可以把民主黨對中共的軟弱，做一個強烈對比。

美中戰爭的香港戰役

川普在5月30日發表談話，宣布開啟兩面戰爭，一邊打擊世衛組織，切斷與WHO關係，另一邊打擊中共，制裁法制局官員，中聯辦，港澳辦紅色組織負責人，宣布解除香港特殊關稅地位，並且驅趕3000位赴美留學生回到中國，一夕間，港人紛紛拋售港幣兌換美金，香港迎來1997年以來，更劇烈金融風暴，中共也在第一時間反擊，針對美國銷往中國的四氯乙烯，祭出五年的反傾銷懲罰關稅，這場戰爭先從香港引爆，最後在哪裡結束，甚至會出現甚麼結局？已經成為全球注意焦點。

英國《經濟學人》在28日的封面報導，以〈紅色巨龍可以走多遠〉？形容中共表現的強悍戰狼姿態，這個標題打了個問號，具有雙種意義，簡單的漢字翻譯就是，紅色政權可以活多久？反面諷刺中國已經強弩之末，選擇「武漢瘟疫」尚未結束，在全世界「反中」氛圍之下，挑起這場戰爭，到底中共底氣來自何處？或者只是一場試探，或只是為了轉移國際對瘟疫究責的焦點，甚至是習近平為了確保中共政權，對國際進行的最後反撲，以便集結國內義和團的力量，確保習大王地位，於是，很快的，新議題已經蓋過舊議題，去年風光上場的貿易談判，仿佛就這樣無疾而終了，紅色戰狼媒體也配合黨中央大唱戰歌，「美國已經無法威脅中國」，擺出已經打勝仗的姿態。

其實，習近平和川普瞬間反目，目的都是為了政權保衛戰，老習要保住帝位，川普要保住總統，就看哪一位先被人民趕下台，從這個觀點來看，習近平與川普兩人半千八兩。

美國經過武漢瘟疫肆虐，人命損失超過十萬，經濟損失無法估算，失業人口上看四千萬，重傷川普的政績，這些數字已經無法用幾千億賠償，就能讓川普解氣，進一步說，川普的強悍反撲，不單單是對中共的報復而已，這裡面還包括連任的壓力釋放，反中議題勢必主導11月的大選，川普在選前民意落後拜登之下，加碼打擊中共，已經是唯一選舉戰略，但是，國際媒體仍然懷疑，川普的強硬姿態，是真戲還是假戲？

最新的全國民調顯示，川普落後拜登10個百分點，民主黨的文宣主打川普防疫不力，川普只能承認被中共和WHO聯手欺騙，把責任推給中共；但是，川普以外行人姿態，大談防疫，也給人荒腔走板的感嘆，致使民調遭到打擊，現在，連保守的搖擺州，也被民主黨拿下，對川普尋求連任當然不妙。

疫情之下拚經濟

中共兩會中，李克強不經意說出中國還有六億人口，平均月入不到1000塊人民幣，語驚四座，這和習近平所吹牛邁入小康社會，差距甚大。李克強認為，不趕快把經濟拉上去，失業潮帶來的社會動亂立即會出現，這是李克強的務實，如果美中經濟脫鈎勢在必行，那麼對中共傷害比較大？或者對美國傷害比較大？恐怕要謹慎評估。

疫情尚未結束，川普不得不提早面對經濟復甦問題，背後還有政敵拜登追趕，腹背受敵，習近平也是一樣，提前處理經濟下滑以及失業大軍，後面還有反習勢力反撲，現在，川普宣布制裁新疆和港澳辦官員，其實只是警告，最後目標是施壓其他親美紅色權貴，趕快把老習弄下台，如果川普直接向紅色權貴在美國資產下重手，這些紅色權貴唯一可以保全財產的方法，就是交出習近平的人頭，向美國求饒。

打經濟戰，中國不若美國從容，中共目前手上的美金存量，只剩2000億美金，老美可以自己印美金，這一點中共就輸了一半，去年，外媒報導，中共施壓重組匯豐銀行董事會，香港五千億外匯存款，已經被中共拿走，5月29日民間風傳港幣將變成廢紙，引起新一波換匯潮，銀行美金被提領一空，一但港幣和美金脫鉤，香港經濟玩完，人民幣一落千丈，中國經濟勢必重傷。

沒錢無法打仗，無法購買糧草，拿破崙的名言，「餓肚子的軍隊走不遠」，紅色巨龍難逃這種宿命，中共已經黨庫空缺，身上沒錢，天天高喊著武統台灣，其實，自己心裡明白，餓肚子無法走多遠。