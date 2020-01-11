疾病管制署今（11）日表示，中國公布新型冠狀病毒基因序列，疾管署經比對，發現與蝙蝠冠狀病毒相似度高達87%，有可能來自蝙蝠。圖／林冠妙（資料照）

疾病管制署今（11）日表示，已接獲中國疾病預防控制中心通知，截至10日，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例計41例，重症7例、1例死亡，中國也公布新型冠狀病毒基因序列，疾管署經比對，發現與蝙蝠冠狀病毒相似度高達87%，有可能來自蝙蝠，將以此建立病毒核酸快速檢測方法，檢驗時效可縮短至4小時。

疾管署副署長莊人祥今天召開記者會表示，據中國通報，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例計41例，發病時間介2019年12月8日至今年1月2日，患者多為武漢市華南海鮮市場的經營及採購人員，其中出院2例、重症7例、1例死亡，其餘病情穩定，目前未發現明確人傳人證據；該名死亡個案為61歲男性，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病，於1月9日死亡。

疾管署檢驗及疫苗研製中心研究員劉銘燦說明，依照中國公布的新型冠狀病毒基因序列，經比對發現，新型冠狀病毒與蝙蝠冠狀病毒相似度高達約87.6%，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相似度約79%，與中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）相似度約52.5%，代表從蝙蝠傳染出來的機會較高。

疾管署指出，由於影響病毒性肺炎預後的因素包括年齡、潛在性疾病及併發症嚴重度等，而透過早期診斷、積極支持性治療如呼吸、血壓的維持、治療併發症和續發性其他感染等，可降低無特定治療藥物的病毒性肺炎死亡率。國內已建置感染症醫療專家群與傳染病防治醫療網，並已從先前H7N9、伊波拉、MERS及茲卡等國際疫情累積充分經驗且持續備戰，皆已包含在現有防治應變計畫中，民眾無需過度恐慌。

此外，近日有網友在社群網站上散布「武漢那邊的不明肺炎已經確定是新型冠狀病毒了，台灣也有確診病例……」訊息，疾管署也聲明，嚴斥該言論屬不實訊息，台灣目前並無確診病例，籲請民眾勿再轉傳、散佈。