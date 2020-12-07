陳啟川「南和興產」捐地興學高醫的神話，徹底破功！塵封66年官方購地表出爐！高醫校地買的！不是啟川捐的。

陳啟川擔任過高市長與其創辦的南和興產政商交錯，杜聰明在民國43年(1954)年創設高醫，高醫卻淪為陳啟川三代掌控至今，陳啟川與其家族宣稱捐地興學高醫，並有民國50年的捐贈證明，惟吳益政今總質詢提出民國43年官方購地買賣表。吳益政今在議會要求市長陳其邁查清楚。

「高醫唯一創辦人是杜聰明」！陳其邁在立委時曾穿高醫透明革命戰袍質詢教育部，他今在回答詢問時指其曾協助釐清證實創辦人是杜聰明，針對吳益政質詢與所提資料，市府願意提供現有的文件資料，不管是文獻或調查、轉移與地籍等進行後續。

近年來高醫校友師生推動轉型正義，高醫轉型正義成為高教矚目熱議題，但高市議會罕見的無人質詢，吳益政今首度搬上議會總質詢。

根據買賣表：「陳啟川沒捐地，高醫校地是陳啟川擔任董事長的南和興產賣給高醫校方。」。杜聰明在1954年(民國43年)創設高醫，當時創校基金700多萬(台灣省政府自43年至49年核准備案列共723萬)高市府出300萬、省政府出180萬、美援50萬、徐傍興等社會賢達地方仕紳共166萬，還有民間各界捐款。但陳啟川並無捐錢，而出最多的高市府。

陳啟川沒捐地，也沒捐錢，為何現在淪為私有?

吳益政指杜聰明創辦，用建校基金逐年購地，為何陳啟川卻說其捐地，如根據民國43年三民區公所地政事務所購地的買賣表的官方資料：高醫校地是民國43年10月(高醫)向南和興産公司所買」。

根據該高市三民區43年10月土地移轉買賣價格表，高醫校地11甲是向南和興產(創辦人陳啟川)所買。也就是陳啟川宣稱捐地，但校方購地的錢流入其擔任董事長的南和興產，另375政策成為佃農所有地，也由高醫校方購回。陳啟川實係沒捐地，也沒捐錢。

※高雄醫學大學劉景寬校長任內出版高醫校史指出「艱辛校地收回工作」，這塊農地(校地)共分別在1955、1968、1974向佃農收回全部校地的金錢，皆由高醫本身的校務基金支出。其中並收錄該張43年10月高市三民區土地移轉買賣價格表。