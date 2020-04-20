針對紓困振興方案，時代力量今（20）日呼籲行政院「紓困2.0莫忘非營利組織」，特別預算應編列專款，辦理「非營利組織信用保證專案」，讓非營利組織也能申貸；行政院政務委員龔明鑫表示，融資平台已有相關討論，將開放非營利的慈善團體申請。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天召開「行政院動起來，紓困2.0莫忘非營利組織」記者會，要求行政院各部會盤點其主管非營利組織紓困需求，特別預算編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」，單一窗口協助中小型非營利組織與銀行交涉，順利取得紓困貸款。

王婉諭表示，目前紓困方案討論，只有看到第一部門（政府）與第二部門（企業）相互喊價，爭取最有利的資源分配，但在台灣社會各處服務的第三部門（民間團體）卻被遺忘了，據2019年7月統計，共有5.6萬個社會團體，其中，在社會安全網扮演最後一道防線的慈善及社福團體占了3成，共有1.7萬個，這些團體與政府合作，相互補位，接住幾十萬、甚至幾百萬的家庭與個人。

邱顯智指出，紓困條例如果順利完成修法，紓困2.0追加的1,500億特別預算，也會送到立法院審議；追加的特別預算，一定要編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」的紓困貸款，讓非營利組織也能取得融資貸款，度過營業收入、捐款收入銳減的困境。

行政院今天下午舉行舉行紓困振興方案-「民生物資盤點」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功等人出席。

龔明鑫受訪時表示，時代力量立委的建議，事實上在政院融資平台已經相關的討論，確實是可以開放給非營利的慈善團體申請。