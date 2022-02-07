蔡英文集團在北京冬奧開始這日，歡呼英國倫敦大學的網站出現一篇「聲明」，肯定蔡英文在1984年2月得到博士學位，雖然這個授學位的日期和蔡英文秀的博士證書頂面註記的日期逗祙好勢。2019年10月初8倫敦政經學院（LSE）的網站，在「論文門」當開始著火時，嘛貼出肯定蔡英文有博士學位的「聲明」。當時對網站運作較熟的人，隨時抓出嘿是利用「外部新聞」假做若像LSE聲明插入網站，並且發現當時彼個「外部新聞」欄，內底總共咁哪有四、五條外部新聞，表示嘿是真少人在使用的冷門欄位，LSE校方正式的聲明，無可能置在彼種欄位。

這次倫敦大學這篇「聲明」嘛真奇怪，網站顯然真慎重在「關於本校」（About Us）欄下腳，明顯違反邏輯分類，另外開第二個「媒體聲明」（Media Statements）欄，這欄總共咁哪有三條資訊，關係蔡英文的失蹤論文排第一條，第二條連倒轉去原本資訊豐富的「媒體聲明」欄，第三條是2020年10月一條關係資訊事件的聲明。一般人若直接去流覽倫敦大學網站，真無容易碰著這篇「聲明」。台灣媒體顯然是被通知明確網址，才會當發現這篇「聲明」。而且，這個違反邏輯分類的第二個「媒體聲明」欄，看起來是暫時插入網站的欄位。

LSE和倫敦大學網站攏出現這種無光明正大閣無說服性的「聲明」，來支持蔡英文有博士學位，我相信應該有經過校方高層同意，予校方會當滿足英國外交部的交代，閣會當閃法律縫免負內容不實的責任，因為網站攏有免責聲明「無保證內容屬實」。就倫敦大學來講，這篇聲明並呣是置在校方長期一貫使用的「媒體聲明」欄，可能閣較有理由閃避責任。

2019年7月下旬，我去LSE要入去圖書館，看彼本蔡英文騙台灣人的假論文時，LSE特別來接我的人，著先給我注射講：LSE主要的計劃攏來自英國外交部，所以，LSE某種程度需要滿足外交部的要求。倫敦大學和英國皇室有密切關係，更加會注意外交方向。

LSE過去為外交關係，編過兩擺類似白賊出槌。倫敦大學這篇聲明，和前幾日英國國會外交委員會主席杜間哈特（Tom Tugendhat）透露，希望在2月會當帶團訪問台灣，是呣是有關係，大家可以等看未來的發展。

這擺倫敦大學網站貼出的「聲明」，否認過去幾位校方職員，在處理蔡英文的「失蹤論文」有失職，改強調LSE和倫敦大學攏完全無蔡英文的口試報告資料，嘛講呣知伊的正式論文是呣是有交予圖書館，咁哪知影確實有授予學位。此外，對任何要求進一步澄清蔡英文論文和口試的問題，一律用蔡英文個人隱私來閃避回答。完全學蔡英文的封鎖相關就職資料的手法，將台灣人當作白疵來蓋布袋硬拗。這種將真濟人真合理質疑存在性的代誌，黑白無理無氣硬拗講存在，早慢出代誌。

倫敦大學網站這篇「聲明」，竟然吃菜脯沾醬油，後壁加講LSE有蔡英文論文的電子版供參考，明顯是故意要擾亂一般讀者的認知。其實嘿著是指2019蔡英文送去國圖彼本錯字連篇，連目錄著祙曉做的拖屎連的假論文。事實上，前倫敦大學處理「失蹤論文」的人員，嘛有清楚指出，彼本無可能是會當被接受的博士論文。

蔡英文「論文門」的LSE防線已經崩去，現在退到倚倫敦大學牆仔邊苦戰！彼寡猶原認定蔡英文真正有博士學位的台灣人，應該出來呼籲蔡英文簽署「驗證三張博士證書真假的同意書」，來結束「論文門」爭議，阻止蔡英文進一步毀壞台灣的前途。