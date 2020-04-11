一個金門的民意代表，一句話就可以振振有辭地否定「台灣已經獨立，國號叫『中華民國』」這樣的陳述，和台灣獨立的合法性，或合憲性。聰明的台灣人，難道要放任這些政客，玩弄小聰明損害台灣人的長遠利益嗎？圖/取自陳玉珍臉書

民進黨提出一個自以為聰明的宣示：「台灣已經獨立，國號叫中華民國。」我之所以會說他們「自以為聰明」，是因為他們的政客雄辯滔滔、自鳴得意的樣子，讓人很難不這樣感覺。儘管很多人都知道，這是很阿Q的宣言，也是喊起來很心虛、很荒謬的口號，但是卻成為這些政客朗朗上口的咒語。我們當然知道他們主要是出於選票的算計，或者是故意要這樣常常喊台灣獨立，讓國人和中國人習慣，而不再一聽到台獨就發狂。但是我卻總是覺得聽起來有一點像自慰或意淫。不管如何，我不知道聰明的他們，有沒有好好想過這個宣言會對台灣造成甚麼傷害，乃至其中令人痛苦的悲劇性。

台灣人脖子上扛著枷鎖，手上銬著手銬，腳踝釘著腳鐐，這就是台灣人背負著『中華民國國號』、『中華民國憲法』和『中華民國國旗』的三個象徵。而從這裡所衍生出來的枷鎖，又以『中華民國身分證』、『中華民國護照』、『中華民國國歌』、『中華民國國父』等，最令人感到困擾而荒誕。

一個不合法的流亡政府，用強迫手段強加不合法的種種措施於身分未定的台灣人身上，連帶使所有台灣人也跟著它不合法，成為在國際上處處被打壓，時時刻刻被武力恫嚇威脅的孤兒。連最近由中國傳染全世界的武漢肺炎，也發展成中國可能借著對台灣動武來凝聚其民族主義，以對抗全世界這樣的憂慮。『中華民國』帶給台灣人的不但是二二八、白色恐怖統治、三十八年的長期戒嚴、貪污腐敗、人性墮落、階級不平等、殘暴的特務軍事統治，還有和『中國』糾纏不清的混淆和糾紛。因為國民黨流亡政權貪腐殘暴的殖民統治，使得很多台灣人在內心中，不願意承認『中華民國』。連帶也不喜歡『中華民國國歌』和『中華民國國旗』。而實際上，『中華民國憲法』的制訂，並沒有台灣人民的參與，它所列舉的領土，也不包含台灣。反而它卻堅稱早已獨立的蒙古國，和有爭議的圖博和東土耳其斯坦，甚至早已取代『中華民國』的『中華人民共和國』全國，是『中華民國』的領土。但是國民黨和傾中政黨卻動不動就拿『中華民國憲法』當作鬥爭台灣人的法寶。一個金門的民意代表，一句話就可以振振有辭地否定「台灣已經獨立，國號叫『中華民國』」這樣的陳述，和台灣獨立的合法性，或合憲性。在『中華民國』體制下舉辦的公職候選人，一碰到國家定位的問題，就有理說不清而百口莫辯。既然你參選的是『中華民國』總統和縣市長或民意代表，那妳還能不承認這個『中華民國』嗎？

印有『中華民國國旗』的『中華民國身分證』，本來是國民黨流亡政權非法強制發給台灣人的竊佔行為，當時曾被聯軍之一的英國所反對。但是台灣人沒有這一張身分證，甚麼權利都無法行使，甚至可以說寸步難行。久而久之，大家背負這個枷鎖也就習以為常了。最令人不解的是，民進黨蔡英文政權，居然要重新印發『中華民國身分證』。就算你想偷渡這個身分證成『中華民國台灣身分證』，台灣還是被『中華民國』這頂大帽子給蓋頭了。這不啻是自詡為代表台灣人的民進黨，承認『中華民國』合法性和正當性的宣示。以前台灣人被強姦似地接受『偽身分證』，現在如果是由民進黨政權重新印發『中華民國身分證』，那就像是台灣人自己接受『中華民國』這副枷鎖了。以民主進步為口號的民進黨，作這種事關重大的決策，有尊重全體台灣人民的意見嗎？由此看來，他們會反對東奧正名公投，我們一點也不必覺得奇怪了。

請大家好好想一想，『中華民國』到底是甚麼？台灣人接受『中華民國』意味著從此就和『中華人民共和國』糾纏不清了。也請大家好好想一想，在中國制訂的『中華民國憲法』，台灣人有甚麼身分和權力去修改這部中國人的憲法？

如果民進黨聰明的政客們，想要替台灣人凝聚一個國家意識，那就請不要否決台灣人民公投的權力。而應該對存有分歧的議題，多舉辦公聽會，充分辯論，讓人民了解議案，也讓人民在參與中產生共識，慢慢凝聚共同的國家意識，而不是運用各種權謀算計，扭曲民意，甚至打壓民意的表達。民主才是指引台灣人往正確方向走的最高原則。聰明的台灣人，難道要放任這些政客，玩弄小聰明損害台灣人的長遠利益嗎？長期被洗腦接受這個強加在台灣人身上的『中華民國』烙印，甚至糊裡糊塗傾中投共的台灣人，可得要好好想想甚麼才是台灣人應該共同追求的理想國了。