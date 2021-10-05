在北京過去四天內對台灣防空識別區進行目前為止最大規模的侵擾之後，白宮表示，美國仍然對中國在靠近台灣的地方進行「挑釁性的軍事行動」感到關注並將繼續密切關注事態的發展。白宮發言人還說，美國與北京在私下進行了接觸。美參議院外委會最資深的共和黨成員里施說，北京是在演練攻擊台灣，全世界都應被這種威脅所激怒。

白宮新聞秘書莎琪星期一在例行記者會上對北京的這一舉動再次表示關注。

「我們仍然對中國在台灣附近的挑釁性的軍事活動感到擔憂，」莎琪說。「這破壞了穩定，有誤判的風險並損害我們地區的和平與穩定。我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓和脅迫，我們對台灣海峽的和平與穩定有著持久的利益。」

這位發言人還表示，這就是為什麼美國將繼續協助台灣，並保持足夠的自衛能力。

「我們將維持我們在三個聯合公報、《台灣關係法》和六項保證中做出的承諾。我們對台灣的承諾堅如磐石，這有助於維護台灣海峽和地區內的和平與穩定，」莎琪說。

她說，美國在公開和私下都明確表達了北京對台灣的施壓和脅迫的關注並將繼續密切關注局勢。

在被問到北京並沒有聽取美方表達的關注與敦促時，莎琪說，美國也在與北京「進行私下的接觸，通過外交管道傳達明確的信息」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）星期日發表聲明，指責中國對台灣施加的軍事壓力有導致誤判的危險並破壞了地區的和平與穩定。

美國參議院外交委員會最資深的共和黨成員、愛達荷州聯邦參議員吉姆·里施（Jim Risch）也認為，中國的戰機對台灣空域的侵擾是對攻擊台灣進行的演練。

「全世界應該被這種恐嚇和咄咄逼人以及來自國家附屬媒體的威脅所激怒。我們必須繼續支持台灣人民，」裡施參議員在推文中說。

參議院外交委員會的資深成員魯比奧（Marco Rubio）星期一對北京侵入台灣空域發表聲明。

「中國共產黨的侵略行為是為了恐嚇台灣，並向自由世界的其他國家發出一個信息，」來自佛羅里達州的共和黨籍參議員魯比奧說。「如果北京的魯莽行為沒有遭到國際社會的譴責，習近平就會認為他有綠燈，可以採取進一步的侵略行為。」

這位參議員說，拜登總統必須與美國的盟友合作，確保中華人民共和國尊重現狀以及台灣和其近鄰的領土主權。

共和黨人、前美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）對美國與盟友如何應對北京的舉動提出了具體的建議。

他在推文中說，「隨著中國向台灣空域派遣145架次戰機（一天之內派遣52架從），美國和日本應該派遣軍事顧問小組，評估台灣需要哪些武器和支持來擊敗中國的入侵或封鎖。隨後應緊急運送設備。」

日本海上自衛隊星期一在一份聲明中說，剛剛結束在中東部署的美國海軍航母雷根號（USS Ronald Reagan）、美國海軍航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）、英國皇家海軍航母伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）以及日本、加拿大、荷蘭和新西蘭共計17艘各式艦艇在沖繩西南方的菲律賓海舉行了聯合演習。