美國國務卿布林肯這個星期展開上任之後第一次對東南亞的出訪。布林肯於印尼當地時間星期二（2021年12月14日）在雅加達闡述美國的印太策略，強化美國與印太地區的戰略夥伴關係。這位美國首席外交官還說，美國決心確保在南中國海地區的航行自由與台灣海峽的和平與穩定，而種種的外交措施，都是為了防止爆發衝突。

拜登政府正準備推動一個新的印太經濟框架，國務卿布林肯在雅加達的一場講話中強調，美國致力於提升和印太地區的合作與夥伴關係。

布林肯說：「我們正在通過我們的印太透明度倡議在印太地區投資10 億多美元，用來支持反腐敗組織、調查記者和智囊團的工作。我們還將通過捍衛開放、可協同操作、可靠與安全的互聯網來促進自由和開放度。該地區的一些政府正採取措施讓互聯網變得更加封閉、更加破碎和更加不安全。」

布林肯星期一在與印尼總統佐科·維多多見面之後，星期二與印尼外長蕾特諾會晤，雙方簽署了合作備忘錄。美國官員說，印尼是全球第三大民主國家，美國和印尼的戰略夥伴關係，基於許多共享的核心價值。在布林肯訪問期間，美國與印尼官員討論如何強化雙邊合作，共同因應對民主、人權的挑戰，以及氣候變化危機、與新冠病毒大流行病。

一些分析認為，東南亞成為美國和中國這兩個全球第一和第二大經濟體之間的一個戰略爭奪地域。一些美國專家認為，美國需要提高戰略重視和經濟投入，來抗衡中國在東南亞地區對國際秩序形成的挑戰。

布林肯在星期二的演講中直接提到中國在印太地區的經濟脅迫行為和在南中國海的脅迫行為。他說：「我們正在與美國的盟友與合作夥伴合作，以確保該地區對所有人保持開放和可達性。 我們決心確保在南中國海地區的航行自由， 這也是為什麼台灣海峽的和平與穩定，對我們有著持久的利益……我們所做的這一切不是為了引發衝突，而是為了防止衝突。 外交將繼續成為我們履行這一責任的首要優先工具，以減少、管控並最終阻止亞太地區發生衝突的可能性。」

在印尼的行程之後，布林肯將出訪馬來西亞與泰國。