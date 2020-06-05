美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月2日會晤了王丹、李恒青、李蘭菊、蘇曉康。這是美國在任國務卿首次在六四周年期間會晤六四倖存者。圖／擷自蓬佩奧推特

為什麼美國國會應邀請六四民運人士王丹演講？因為這是遲來的正義，也是讓全世界了解二十一世紀納粹中共邪惡本質的最好方法之一。

31年前，在1989年6月4日凌晨，一群愛國的中國年輕人萬萬也沒有想到共產黨和他們的政府會用坦克車和子彈對付他們。中共高幹李鵬事後還寡廉鮮恥地說天安門沒死半個人，共產黨說的話連標點符號都不能相信。

繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前接見六四民運人士王丹之後，美國國會應邀請王丹到國會演講；美國國會是民意機關，代表美國人民和民意，反中和反共是現在最主流的美國民意，此刻邀請王丹演講更顯意義重大。

民運人士最了解中共的殘暴

六四民運人士遭受中共打壓31年，民運人士最了解中共的無恥和殘暴；之前西方國家和人民天真的以為中國在經濟改革開放之後，勢必走向政治民主化的道路，但現實是殘酷的，中共反而濫用因為幾十年來鉅額貿易順差所造就的政經實力，在全世界各個角落壓迫對中共持不同意見的人；31年過去了，中共並沒有因為經濟發展而步上政治改革的道路，反而利用先進的人工智慧科技全面監控人民。

美國國會邀請中國民運人士代表人物王丹到國會演講絕對是順應美國民意、符合美國人民利益、彰顯遲來正義並為所當為的義行。因為之前中國的諾貝爾和平獎得主劉曉波已經被中共政府關到死，沒有辦法受邀演講，中國民運人士是全世界最了解中共邪惡和殘暴本質的人，請王丹親口告訴全世界，讓全世界趕快清醒。