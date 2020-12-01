世界民主燈塔的美國，在這一次的總統大選中，出現大規模舞弊現象。在六個關鍵搖擺州的投開票過程和結果，大規模的舞弊，已經不是單一個別特例，而是系統性、全面性統一規劃好的行動。昨天美國消息更傳出美軍在德國法蘭克福突襲收繳的Dominion伺服器，其實是屬於美國CIA的伺服器農場。這個消息是前空軍英雄托瑪斯・麥金納尼（Mcinerney）中將和邁克爾・弗林（Michael·Flynn）中將在接受WVWTV廣播電視網的採訪中透露出來的。消息指出在特種部隊和CIA交火中，有五名士兵和一名CIA人員死亡。更勁爆而有待進一步證實的是，CIA局長吉娜・哈斯佩爾也從阿富汗飛來參與這場衝突，並被抓捕送往關塔那摩監獄看管，而且願意當汙點證人，供出其他犯案人員和事實。這已經是連CIA也牽涉進來的政變，而非單純的選舉舞弊。

本來我們以為左傾的主流媒體全面性偏頗報導拜登當選，並惡意報導不利川普的假新聞，只是一種意識型態之爭。但如果仔細想一想，這也太超乎尋常的尺度，而令人不敢置信這是正常的現象。現在看起來，這些媒體似乎更像是政治作戰的一環。屬於中國的《中國日報》長期在這些媒體做廣告，除了收買這些媒體之外，也達到大外宣滲透美國人的心理作戰效果。習近平更曾在一個講話中提到，他們要建立一個符合他們價值的世界體系。看起來中共的圖謀已經不是一天兩天的事，並且在這一次的美國選舉中得到了成果。利用美國的民主作反民主的鬥爭，和利用美國的資本主義，鬥爭美國，正是中國統戰戰略的思想理論基礎。看起來還頗為成功。一般都輕視習近平沒有讀書，是個庸才。但是自以為聰明的左傾文人，好像並沒有比他厲害。中共的統戰鬥爭，拿來對付好命而天真的美國人，有如扮豬吃老虎的戲碼。因為2016川普意外打斷了已經被中共腐蝕的民主黨人的美夢，也讓中國陰謀戰略受到重挫。這場被定義為『選舉政變』的新型態戰爭，其實早在2016民主黨敗選之後就已經開始策劃了。對長期受到中國利益豢養腐蝕的民主黨要人和中共來說，這是一場無論如何都不能輸的戰爭。所以其不擇手段的作弊和膽大包天的叛變，也就變得可以理解。

對這個形勢最為了解的莫過於川普本人。他現在完全了解這是一場政變，是對美國這個民主國家的政變，而非只是一個對他個人的選舉舞弊。他並且發現這是包括CIA和FBI以及國防部都牽涉在內的政變。所以他革除國防部長艾斯培、解聘包括季辛吉、奧布萊特等十一個國防部安全顧問。而且新任命的國防部代理部長克理斯托福・米勒下令特種部隊和國安人員，要繞過平常國防部的管道，直接向他報告。美國國安腐蝕的嚴重和情勢的危急可以想見。川普昨天在電視媒體採訪中還透露一個不尋常的話語，說他在六個月內不會改變他的想法。推而論之，如果他認為這是一場對美國和美國人民的叛變，那麼他進一步宣佈國家緊急狀態命令（只要有確實證據，而且獲得議會和美國人民的支持的基礎之上），直到一切舞弊和叛變得到水落石出並繩之以法之前，他不會將政權隨便交出。在對中共這樣邪惡政權的鬥爭，已經不是君子之爭，而是一場民主對專制的國家戰爭，更是正與邪的戰爭。一個無神論的獨裁專制共產中國是如何利用人性的弱點，滲透腐蝕民主而有基督教信仰的美國，在這一次『選舉政變』中，被鉅細靡遺地給暴露出來了。這也不只是一場選舉而已。這是一場政變。希望民進黨蔡英文政府，在輕率祝賀拜登當選之後，不要又吹噓她和民主黨被拜登任命的新官員有多麼好的交情。在美國人和世界有正義感的人眼中，這是正邪之戰。為了台灣的利益和立場，台灣所要爭取的獨立，所仰賴的並不是像拜登所任命的Jake Sullivan這種建議希拉蕊把台灣賣給中國以換取中國一筆勾銷美國積欠中國的1.14兆美元的國債的這類人。作為自由世界一員的台灣，將來必須仰賴的是有共同民主價值和公理正義信仰的人，而非隨時可以把你賣掉的人。



作者指出，2016川普意外打斷了已經被中共腐蝕的民主黨人的美夢，也讓中國陰謀戰略受到重挫。圖／擷自白宮flickr