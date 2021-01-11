作者指出，太陽花學運正值馬英九（右）追殺王金平（左）時期，規劃以撤銷王金平黨籍的手段拔掉他的立法委員及立法院長職務，王金平則透過司法途徑救濟並獲得勝訴。若當時不是王金平（左）阻擋鎮暴警察鎮壓，只要發生大衝突，國家主人更不會放過中國國民黨，該黨恐怕沒有翻身的日子。圖／擷自擷自維基百科，公有領域，馬英九臉書，民報合成

美國國會山莊遭不滿選舉結果的川普支持者攻佔，藍營將此事件比喻成台灣的太陽花學運，民進黨副秘書長林飛帆表示，拿太陽花學運來比較是不當類比。中國國民黨籍前立委孫大千則在臉書批評，又是一位知識青年為了擁抱權力而沉淪墮落。他質疑，如果今天開放萊豬進口的是中國國民黨，林飛帆恐怕早就動員群眾再一次佔領立法院了吧！會像現在這樣講得雲淡風輕嗎？孫大千說，太陽花學運如果發生在美國，恐怕早就被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪，飛黃騰達嗎？

孫大千完全不清楚國際社會及民主化國內政壇的生態，國際社會是比拳頭，拳頭大的國家說的算數，第二次世界大戰若是德國戰勝，紐倫堡大審受審的戰犯就不是那一批人，而是同盟國要員。然而民主化國家內部就不一樣，政黨的對錯不是比拳頭，而是由國家主人當審判，來判定政黨的對錯，美國如此，台灣也一樣，所以各政黨或政治人物思考的，是如何做才可獲得國家主人的認同，至於滿口仁義道德只是演戲的台詞。

若說馬英九不願意鎮壓太陽花學運那就大錯特錯，他很想鎮壓，但不願意承擔責任，他最期待的是由王金平來承擔責任。那時候正值馬英九追殺王金平時期，規劃以撤銷王金平黨籍的手段拔掉他的立法委員及立法院長職務，王金平則透過司法途徑救濟並獲得勝訴。太陽花學運時期，幾乎所有中國國民黨籍立委聯名要求馬英九放棄上訴，馬英九卻閃電式的提出上訴。

聯名要馬英九放棄上訴的立委包含「馬友友」，讓人覺得，馬團隊怎麼突然出現慈悲心，事實不是，「馬友友」的策略是先恢復王金平的黨籍，再由該黨中常會決議，由從政黨員王金平來處理太陽花學運，將燙手山芋丟給王金平，王金平若要保住黨籍，就要執行中常會的決議，若是抗拒，該黨開除王金平就變成名正言順，只要黨籍被拔掉，王金平就失去立法委員及立法院長的職位，此既可將死王金平，幸好馬英九不厚道，寧可失去該黨的利益也要追殺王金平。

馬英九並沒有放棄拿王金平當鎮壓太陽花學運的犧牲品，他規劃發動鎮暴警察出擊佔據立法院的學生，而將罪名推給王金平，因為他是立法院的總指揮，必須負所有責任。王金平也不是省油燈，立即公開宣布，鎮暴警察進攻立法院不必經過立法院長的同意，以劃清責任，馬政權因而不敢妄動。最後王金平以立法院長身分開出學生可以接受的條件，讓學生有美好的樓梯下，太陽花因而和平落幕。

群眾運動的對錯沒有公式，更不是孫大千說的算數，而是由選民來審判。太陽花結束後的選舉，中國國民黨一敗塗地，代表國家主人的審判是學生勝訴。當初若不是王金平阻擋鎮暴警察鎮壓，只要發生大衝突，國家主人更不會放過中國國民黨，該黨恐怕沒有翻身的日子，孫大千更沒有說三道四的機會。



作者指出，國際社會是比拳頭，拳頭大的國家說的算數，第二次世界大戰若是德國戰勝，紐倫堡大審受審的戰犯就不是那一批人，而是同盟國要員。圖／1945 年紐倫堡審判現場。擷自維基百科，公有領域