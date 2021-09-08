香港支聯會副主席鄒幸彤（左2）今天被警方逮捕，另外三名常委也同時被捕。昨日（9月7日）香港支聯會4名常委到員警總部向警務處處長遞交公開信，重申支聯會並非「外國代理人」，認為警方誤解法律，支聯會拒絕向警方提交任何資料。圖／擷自美國之音，湯惠芸攝

香港支聯會副主席鄒幸彤今天被警方逮捕，另外三名常委也同時被捕。這個在香港主權移交中國後曾經運作二十多年的香港支聯會，在北京瘋狂打壓下已經群龍無首。

鄒幸彤等人9月7日進入警察總部遞交信件，否認支聯會是「外國代理人」，並拒絕按照國安處的要求提交資料和相關證明。

當日，香港保安局局長鄧炳強警告說，如果有人不應國安處的要求交出資料，當局會迅速採取行動。

香港警務處的國安處8月26日引用「港版國安法」，致函「香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）」，以懷疑該組織是「外國代理人」為由，要求支聯會7位常委9月7日前提供該組織成立以來所有成員及職員資料，提供過去7年該組織涉及美國民主基金會、華人民主書院、中國維權律師關注組、壹傳媒創辦人黎智英私人助理馬克∙西蒙（Mark Simon）等中外組織和個人的聯絡、活動資料。警方要求提供的資料包括支聯會成員和職員的個人資料、任職時間、會議記錄以及收入和支出的明細等。

國安法第43條涉及外國代理人，這是港警首次引用國安法中有關外國代理人的條款要求香港支持民主的非政府組織提交資料。

本身是大律師的鄒幸彤質疑警方誤以為只要「有合理理由相信」支聯會是「外國代理人」，就能要求提供資料，是犯了法律錯誤。支聯會還批評，警方沒有提供任何理據，解釋有何理由相信支聯會是「外國代理人」等，是違反自然公義原則，因此警方發出要求「並無合法基礎」。

面對可能因此被逮捕的前景，鄒幸彤星期二說，「我想同香港人講，要繼續抗爭。不要屈服於無理強權之下，不要屈服於每日要講大話（假話）、卑躬屈膝的生活。盡可能在自己的空間下，順從自己的良知而活。」

她還表示，「即使放棄抗爭，不見得政權就會放過你，一些已解散的團體仍然被窮追猛打，唯一能依靠的是自己的力量和外界的關注，繼續做對的事。」

鄒幸彤此前因參與今年紀念六四的活動，被警方以「涉嫌宣傳未經批准集結」為由拘捕，並扣押多日，之後她被保釋候審。

支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和多名常委此前也因參與未經當局批准的示威活動而被捕。

至此，支聯會所有副主席及以上的帶頭人以及大部分常委都被捕。

中國國家媒體新華社星期一發表文章稱，「反中亂港組織『支聯會』違法作亂已走入窮途末路，垮台是歷史的必然」。

支聯會1989年5月21日在港人普遍支持天安門廣場學生民主運動的熱潮中成立。八九民運及六四屠城後，支聯會每年6月4日都在香港銅鑼灣維多利亞公園舉辦全球最大規模的紀念燭光晚會，悼念「八九六四屠城事件」的亡魂，要求平反六四。

支聯會的五大綱領是「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」。支聯會多年來堅定支持中國大陸的民主運動，推動中國實現民主、自由、人權和法治，一直是北京當局的眼中釘。