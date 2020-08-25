台聯代理主席周倪安於8月21日，率領社運部主任歐陽瑞蓮、海外部青年召集人Calvin、福和會監事何頤等人召開一場記者會，呼籲台灣民眾以及在美台僑，於11月美國總統投票的時候，能夠支持共和黨的川普總統再次連任。基於台灣的國家利益，基於對自由、民主追求的堅持，我們呼籲大家、美國台僑來支持川普。

周的記者會遭到質疑說：「舉行記者會，公開表明支持川普總統連任，是否確定是一件好事？台聯作為台灣的一個政黨，不應該在美國總統選舉中表明支持任何人。」周回說，台聯是在野黨，沒有執政包袱，自應站在對台灣人民最有利的認知，提出呼籲。我們認為這是應該做的好事，支持川普連任，符合國家的最大利益。況且，川普政府早已付諸行動，執行鞏固台灣政治和經濟發展。事實證明，他是一位堅強的領導人，堅決反對中國在亞洲和印度太平洋地區的霸權野心和軍事挑釁。

因此，周倪安是基於她個人和台聯黨的決議，用行動來表達，支持他們理想的美國總統候選人是符合台灣的最大利益。有些批評者直說，用政黨名義公開表明支持共和國候選人，是一項冒進危險的舉動，因為他們認為萬一民主黨候選人拜登當選，這不觸怒、招惹了他嗎？



2020.8.21台聯召開記者會呼籲在美台僑支持川普。圖／擷自台聯臉書。

沒錯，拜登已經被正式提名為2020年民主黨總統候選人，他在8月20日發表接受黨提名的致詞中侃侃而談，引述說：「我們認為這些真理不言而喻，所有男人與女人都是生而平等」，但原始宣言只說「所有人都是生而平等」。他還說：「我們將製造我們自己國家，所需要的醫療用品和防護設備，我們將在美國製造。因此，為了保護我們自己的人民，我們將不再受中國和其他外國的擺佈。」就此打住，他在整個演講中，就不再提及任何有關的中國議題。

川普勇於履行諾言、執行美國使命

以致到現在，沒有人真正知道他將如何應對中美之間的貿易戰，他敢對中國說不嗎？他似乎很有把握，一旦掌權後，就可以輕易地制止來自中國的所有安全威脅。他將如何因應最近在美國社會引發巨大動亂、黑人人命關天的運動。他將如何解決俄勒岡州波特蘭的無政府暴動、和佔領，以及邊境巡邏和國土安全。這些是美國選民，最為關心的議題。

在美國，有些政客根本就無法兌現，他們在競選期間所作的承諾，即使上任掌權仍然無法履行其政見。 1995年，美國國會通過了《耶路撒冷使館法》，該法宣布「耶路撒冷應被視為以色列國的首都。但是歷任幾位總統克林頓、布希、歐巴馬都無法採取行動，一直等到川普總統於2017年12月6日宣布，美國承認耶路撒冷為以色列首都，並下令將其駐以色列大使館，從特拉維夫遷至耶路撒冷才告定案。川普總統，是近年來唯一，一位勇於履行諾言及徹底執行美國使命、有擔當負責任的總統。

2014年12月17日，前美國總統歐巴馬和古巴總統卡斯楚，宣布了美國與古巴兩國關係開始正常化的進程，結束了53年的敵對狀態。台灣人當然為古巴與美國恢復外交承認感到高興，但他們為華盛頓仍遲遲，未能解決台灣的最終政治法理地位感到困惑。請記住，台灣是另一個位在西太平洋的古巴、關塔納摩灣，這是自二戰以來，美國仍未完成的國家事務。戰後，美國被《舊金山和平條約》授權為台灣的主要佔領權國，美國自有義務來處理台灣的歸屬，與最終國際法理地位。

是的，世界上沒有一個人是完美無缺的，我同意川普總統仍有許多可以成長學習的空間，但川普他確實是台裔美國人，認為那位最有可能切確保障台灣安全、興盛與繁榮的總統。如果拜登關心台美人的選票，那麼他必須向我們展示他對打擊武漢肺炎、中美貿易戰、美國社會動盪不安的能耐。還有我們最關心，確保堅固台美關係的承諾。所以，我響應台聯的呼籲、支持川普總統連任。