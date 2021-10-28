2020年2月4日，當時的美國參議院外交關係委員會領導層在國會山莊與賴清德（右2）會面。左起：時任參議員外委會亞太小組主席加德納、時任參議院外委會主席里施、時任參議院資深民主黨成員梅南德斯。圖／美國參議院外委會提供，資料照

一組跨黨派的重量級美國聯邦參議員星期三（10月27日）提出新的法案，將授權美國政府支持並努力確保目前是美洲開發銀行觀察員的台灣升格為該機構的非借貸成員。就在一天前，美國國務卿布林肯發表聲明，支持台灣參與聯合國系統。

星期三，維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）、俄克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員英霍夫（Jim Inhofe）、麻薩諸塞州民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）與佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）加入到參議院外交關係委員會的主席、新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德斯（Bob Menendez）和外委會資深成員、愛達荷州共和黨籍聯邦參議員里施（Jim Risch）的行列，共同推出了這項新的法案。

「幾十年來，中華人民共和國一直強迫國際社會拒絕台灣合法參與各種多邊論壇。面對中華人民共和國政府日益增加的侵略，這項兩黨法案重申了美國對台北更廣泛的國際參與的全力支持，」參議院外交關係委員會在一份聲明中說。

這是繼美國參議院通過支持台灣獲得世界衛生大會觀察員身份的法案之後又一項支持台北參與國際組織的提案。世界衛生大會是世界衛生組織的決策機構。梅南德斯參議員在今年3月提出這個法案7月28日在參院外委會以口頭表決方式無異議通過。參議院在8月6日以「一致同意」的方式通過了該法案。

「儘管北京採取魯莽和敵對的策略，拒絕台灣在世界舞台的參與，但台灣已經證明它是整個西半球一個有影響力和有效的伙伴，」梅南德斯參議員在參議院外委會的這項聲明中說。「作為對外援助的模範贊助者，台灣一直致力於加強外交紐帶，並慷慨地提供財務支持，這促進了整個地區的糧食安全、應對自然災害的準備和經濟發展努力。我很榮幸能與我的同事們一道承認台灣為維護拉丁美洲和加勒比地區的穩定、安全和繁榮所做出的重要貢獻，以及台灣成為本半球最傑出的開發銀行——美洲開發銀行成員的絕對價值。我們致力於繼續努力，以確保美國盡其所能支持台灣的國際參與，並展示我們對台灣人民堅定不移的承諾。」

「作為民主和自由市場經濟夥伴的台灣，為拉丁美洲和加勒比地區經濟的增長和發展做出了重大貢獻，」參議院外委會的資深成員里施在聲明中說。「將台灣納入美洲開發銀行將為該銀行及其所服務的地區帶來切實的好處。」

該法案的其他發起人也提到台灣對拉美和加勒比地區長期提供的人道主義援助，並認為北京對台灣的「外交霸凌」是不可接受的。魯比奧參議員說，讓台灣成為美洲開發銀行的成員將有助於「對抗中國共產黨在本半球的債務陷阱政策和惡意政治影響」。

美洲開發銀行成立於1959年底，是美洲國家組織的專門機構，目前有48個成員，包括中國。可以使用這家開發銀行資金的借貸成員有26個，都是拉美和加勒比國家。台灣從1991年起每年以觀察員身份出席年會。

美國國務卿布林肯星期二發表 這位美國首席外交官表示，台灣已經成為一個民主成功故事，美國鼓勵所有聯合國成員和美國一起，支持台灣有意義地參與聯合國體系及國際社會。

中國政府對布林肯的這份聲明表達了強烈的不滿和反對。

「美方聲明嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背自身所作承諾，違反國際關係基本準則，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，」中國外交部發言人趙立堅星期三在例行記者會上說。

這位發言人還敦促美方遵守聯大第2758號決議，「停止發表不負責任的錯誤言論，停止助台拓展所謂『國際空間』」，以實際行動維護中美關係的政治基礎。他說，中方已經向美方提出了嚴正交涉。

50年前的10月25日，聯合國大會通過2758號決議，「恢復」了中華人民共和國在聯合國的合法權利。台灣也從那時開始被排除在聯合國系統外。

台灣外交部發言人歐江安星期一提到這項決議時說稱這項決議「有其時空環境背景」，「只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民」。

美國國務院官員上星期說，中華人民共和國「不當使用」2758決議來排除台灣的國際參與。

美中雙方目前正在就兩國領導人在今年年底前舉行視頻峰會做準備。美國國會以及行政當局一系列支持台灣的舉措無疑會觸怒北京方面。