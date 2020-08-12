美國國會眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）發表聲明嚴厲譴責北京近來對香港自由的打壓。「這些行動標誌著迄今北京對香港鎮壓最為黑暗的時期，」佩洛西在聲明中說。與此同時，一名遭北京制裁的美國國會議員直言，「中國的制裁沒有力度，起不了什麼作用。」

「北京打著所謂『國家安全架構』的幌子，迅速升級對香港的攻擊，這是十分令人擔憂的，毫無疑問，中國最終的企圖是要摧毀香港的政治和經濟自由，」佩洛西在星期二（8月11日）的聲明中說。

佩洛西議長直指，「這些行動標誌著迄今北京對香港鎮壓、恐嚇和殘酷行動中最為黑暗的時期。」

這個星期稍早，香港警方以違反「港版國安法」大動作拘捕包括香港壹傳媒創辦者黎智英及前香港眾志成員周庭等10人，並派出200名警力大規模搜查壹傳媒總部大樓，引起美國國會兩黨議員一陣撻伐聲浪。

在美國副總統彭斯、國家安全顧問奧布萊恩以及國務卿蓬佩奧相繼批評香港警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英後，黎智英於星期三凌晨獲准保釋離開旺角警署，保釋條件為30萬港元現金及20萬港元人事擔保。

除了香港的抓捕行動，中國外交部發言人趙立堅在星期一的記者會上表示，北京對美國上週制裁中港官員的決定做出反制，對包括6名美國國會參眾議員在內的11名美國公民祭出制裁措施。

中國外交部稱這些被制裁的議員在涉港問題上'表現惡劣'。不過，北京並未具體說明制裁的內容。

來自阿肯色州的共和黨聯邦參議員科頓（Sen. Tom Cotton, R-AR）在制裁名單上榜上有名。作為回應，科頓以「軟弱無力」來形容北京對他實施的制裁。

「這些軟弱無力的制裁對我不會有太大的影響，因為這些措施從一開始就不是跟我有關的，」科頓在星期二（8月11日）在福克斯新聞網發表評論說，「他們的目的是為了嚇唬那些潛在批評中國共產黨的人，讓他們無恥的保持沉默，甚至成為他們的共謀。」

「這裡的信息很明確：中國共產黨一直在關注並隨時準備好要懲罰它的敵人，」科頓說。

科頓還說，這些制裁對他沒有什麼影響，中國共產黨是自由世界最危險的敵人，而他絕不會從這場對抗中退縮。

「最終，中國不是針對我，我只是擋到了他們的路，我擋在我要捍衛的人前面，無論是數百萬因為武漢新冠病毒而生病或死亡的美國人，還是數百萬因為工作機會遷移到中國而失業的工廠工人，抑或是面臨高科技共產主義專政的香港人、西藏人和中國西北部的維吾爾人，中國制裁我是因為我起身對抗共產主義專制，」科頓在接受福克斯電視新聞訪談中說。

除了科頓，北京當局星期一宣布制裁的美國國會議員還包括魯比奧參議員（Sen. Marco Rubio, R-FL）、克魯茲參議員（Sen. Ted Cruz, R-TX）、霍利參議員（Sen. Josh Hawley, R-MO）、和圖米參議員（Sen. Pat Toomey, R-PA），以及史密斯眾議員（Rep. Chris Smith, R-NJ）等五名共和黨人。

儘管華盛頓政治氛圍極為分裂，不過兩黨議員卻在中國有關的議題上有高度共識。時常與川普政府針鋒相對的眾議院議長、來自加州的民主黨人佩洛西在星期二的聲明中向行政部門喊話，希望川普政府繼續追究中國官員濫用權力的責任。

「美國國會一直以來兩黨兩院以團結一致的聲音，捍衛那些被北京打壓的人，支持香港人民的自由、正義和真正的自治，」 佩洛西在聲明中說，「我們敦促川普行政部門繼續努力，追究中國官員濫用權力的責任，並捍衛香港自由和法治。」

科頓參議員也說，如果中國認為他反對共產主義專制的行為需要受到這些制裁措施，那他只有兩個字回應：「等著。（just wait.）」

「這些恐嚇手段注定要失敗，」科頓繼續說道，「中國共產黨的罪行太大了，自由世界的朋友太多，根本不能長久地壓制著。」

佩洛西強調，美國國會，乃至國際社會都不會對香港發生的事情置之不理。

「國會正密切關注著這令人不安的局勢，事實上，全世界都在看，」佩洛西議長在聲明最後這麼說。

參議院多數黨領袖、來自肯塔基州的共和黨人麥康奈爾（Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-KY）在一份聲明中說：「黎智英先生一直是活躍的香港媒體和出版界的先鋒。他一生中的大部分時間都在致力於推動最讓中共反感的價值觀--思想自由和言論自由。參議院、美國和全世界愛好自由的國家都與黎先生站在一起，與所有遭遇中共鎮壓的和平示威者站在一起。」